Klaus označil Vrbětice za ‚vykonstruovaného strašáka‘. Situaci přiroval k padesátým letům

Ministr zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) a premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu večer oznámili, že do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Český prezident Miloš Zeman se nechal slyšet, že se vyjádří až po týdnu. Jeho předchůdce Václav Klaus ale již celou událost označil za vykonstruovaného strašáka.

„Věřím, že kdyby v amerických prezidentských volbách znovu vyhrál Trump a byl dnes prezidentem, opožděná kauza Vrbětice by nenastala,“ napsal bývalý prezident na stránkách Institutu Václava Klause.

Své pochybnosti vyjádřil ve třech bodech, které uvedl prohlášením, že se země nachází „v situaci velmi měkkých a nepřesvědčivých dat a informací, navíc prezentovaných v přítmí kovidové hysterie“. Situaci přirovnal k padesátým letům, „byť s opačným znaménkem“. „Nevěřil jsem, že budu ještě někdy bezmocně bouchat do stolu při poslouchání režimového rozhlasu a výroků našich vrcholných politických představitelů,“ uvedl Klaus, který stál v čele státu v letech 2003 až 2013.

Klaus zkritizoval vládu i opozici. „Naší vládě a s ní spjaté pseudoopozici dochází, že covidem nelze strašit lidi do nekonečna, a proto zoufale hledaly jiného vykonstruovaného strašáka, který by lidi udržel ve strachu,“ napsal bývalý prezident. „Vědí dobře, že vylekaným lidem se vládne snadněji. Prosím, už toho nechte. Mělo by Vám jít více o naši zemi než o sebe,“ zakončil.

Výbuch ve Vrběticích

Česká Republika vyhostila osmnáct osmnácti zaměstnanců ruské ambasády v Praze poté, co bezpečnostní informační služba (BIS) tyto pracovníky identifikovala jako členy ruských tajných služeb.

Dva agenti GRU by měli stát za výbuchem muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Policie vyhlásila pátrání po dvou mužích s ruskými pasy, kteří se v říjnu 2014 pohybovali v Praze, Moravskoslezském a Zlínském kraji.

Podle fotografií i jmen z pasů hledaných mužů jde o stejné muže, kteří jsou podezřelí z otravy bývalého ruského tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v britském Salisbury z roku 2018. Při říjnové explozi zahynuli dva zaměstnanci firmy Imex Group.