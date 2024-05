Začalo bourání výpravní budovy v Brně-Králově Poli. Do konce roku 2025 ji nahradí moderní hala

Nádražní budova v Brně-Králově Poli mizí před očima. Dělníci začali tento týden s demolicí víc než 70 let staré haly. Původní betonový dům nahradí moderní a prosklený. Hotový má být v listopadu 2025. Stavbaři zrekonstruují i část kolejí a postaví taky bezbariérová nástupiště a rozšířený podchod. Brno 23:47 24. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demolice nádraží v Brně-Králově Poli | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

Lžíce demoličních bagrů se zakously do budovy, která tu stála posledních sedmdesát let. Je z betonu, má růžovou fasádu a zmizet má do tří týdnů. Na bourání se přišla podívat paní Gabriela, která měla na nádraží pronajatou provozovnu. „Měla jsem tady obchod, opravy oděvů a farmářské výrobky. To pro mě znamená, že jsem se tady s tou budovou potkávala denně, nedovedla jsem si to představit, jaké to bourání bude,“ říká.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dělníci s těžkou technikou začali tento týden bourat výpravní budovu na nádraží v Brně-Králově Poli. Poslechněte si reportáž

S obchodem se proto přestěhovala do jiné městské části. O demolici se ráno z rádia dozvěděl i pan Karel z Králova Pole. Hned se sebral z domu a přiběhl. „Pamatuju si ještě staré nádraží, které bylo na staré trati, na Tišnovce. A teď jsem se přišel podívat, jak budou bourat tohle,” říká.

Nová budova nabídne komfort

Nová, z velké části prosklená, moderní nádražní budova, by měla být hotová do konce příštího roku. Přestavba bude stát téměř tři miliardy korun. Vzniknout mají i bezbariérová nástupiště a rozšířený podchod, na který naváže lávka k Myslínově ulici.

„Nabídne veškerý komfort pro cestující, jako jsou výtahy, eskalátory, moderní bezpečnostní prvky. Bude tam nové odbavení jízdenek, komerční prostory, kavárny,“ říká Martin Hofírek, správce stavby za Správu železnic.

Královopolské nádraží i navzdory demolici nadále funguje a jezdí přes něj vlaky ke Kuřimi a zpět, i když v částečném omezení. Lidé se dostanou na nástupiště značenou odkloněnou trasou po levé straně kolem mizející výpravní budovy. V provizoriu tu funguje i čekárna se záchody a pokladnou na prodej jízdenek.

Letní dopravní komplikace

Největší vliv na provoz vlaků budou mít práce v létě. Cestování lidem zabere více času. „Dojde k prodloužení jízdních dob z 15 na 30. Omezení z pohledu nástupiště a jízdních dob se vážou na zahájení prázdnin, tedy červenec,“ vysvětlil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Modernizace se netýká jen výpravní budovy, ale taky kolejí. Jednu ze dvou dělníci opraví, další postaví speciálně pro odstavení nákladních souprav. Po konci modernizace budou moct vlaky od Maloměřic přes Královo Pole do Kuřimi a zpět jezdit rychleji – až 120 kilometrů v hodině.