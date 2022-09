Zámek Jezeří představil zrestaurovaný divadelní a koncertní sál. Práce vyšly na téměř 30 milionů korun

Zámek Jezeří na úpatí Krušných hor byl koncem 80. let 20. století určen k demolici kvůli těžbě uhlí. Vyhlášení územních limitů těžby uhlí na počátku 90. let ale zámek zachránilo. Od té doby Národní památkový ústav postupně barokní zámek opravuje a restauruje. Teď památkáři představili opravený koncertní sál. Hudba se do něj vrátila po téměř 100 letech. Jezeří 13:50 22. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zámek Jezeří představil zrestaurovaný divadelní a koncertní sál | Foto: Jan Beneš | Zdroj: Český rozhlas

Nejkrásnější sál barokní památky ještě před třemi lety připomínal ruinu. Chyběly podlahy, galerii pod eliptickou kopulí smetla před lety propadlá střecha. Stavební firma i restaurátoři proto měli velmi náročnou práci.

„Galerie byla zhruba tak ve dvou třetinách. Lobkovicové část ubourali, a když jsme sem přišli, tak jsme při rekonstrukčních pracích zjistili, že galerie je plná dřevomorky. Proto se rozhodlo, že půjde celá dolů, a my ji museli udělat celou znova,“ popisuje za zhotovitele Jitka Fialová.

Náročné bylo obnovit původní štukovou výzdobu. Z celkem 16 kusů se dochovala jen část jediného kusu, ze kterého bylo nutné vytvořit šablonu.

„Všechno jsou to vytažené kopie s tím, že jsme vždy udělali šablonu, otisk toho starého, a pak se to vynášelo nově. To samé platí pro ten veliký štuk uprostřed galerie,“ dodává Fialová.

Práce na zámku nekončí

Národní památkový ústav zaplatil za obnovu sálu necelých 27 milionů korun. Práce ale ještě nekončí, plánuje ředitel pražské územní památkové správy Petr Spejchal:

„Nejbližší etapa je vybudovat zázemí pro divadelní sál, který by byl využitelný pro všechny možné akce, které jsou tady plánované. Sál je sice opravený, ale ještě chybí části osvětlení, elektroinstalace a také zázemí pro účinkující a podobně.“

Vedení zámku počítá s pořádáním divadelních představení i koncertů. A není divu, vždyť na Jezeří zazněla v soukromé premiéře symfonie Eroica od Ludwiga van Beethovena, Joseph Haydn tady představil své oratorium Stvoření a na zámek rádi jezdili také skladatel Christoph Willibald Gluck nebo básník Johann Wolfgang von Goethe.