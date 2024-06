Zdravotní stav raněných se po výbuchu na Libavé zlepšuje, nemocnice propustí další dva

Stav pěti hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL) a Vojenské nemocnici Olomouc po pondělním výbuchu munice ve vojenském prostoru Libavá se zlepšuje. Z obou nemocnic by měli být do konce týdne propuštěni dva lidé do domáčí péče, řekli ve středu zástupci nemocnic. Výbuch nepřežil jeden voják, zranilo se sedm vojáků a jeden občanský zaměstnanec. Tři lidé byli propuštěni po ošetření v ambulanci do domácí péče v pondělí. Olomouc 13:22 19. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotní stav hospitalizovaných se po výbuchu na Libavé zlepšuje (ilustrační foto) | Foto: Lenka Kratochvílová | Zdroj: Český rozhlas

Ve FNOL skončili na traumatologické klinice dva lidé se středně těžkým zraněním, oba transportoval do nemocnice vrtulník. „Oba by měli být do konce týdne z naší nemocnice propuštěni - jeden do domácího léčení, druhý do spádového zdravotnického zařízení. Jejich stav se postupně zlepšuje,“ řekl ve středu mluvčí FNOL Adam Fritscher.

Výbuch v Libavé vyšetřuje vojenská policie pro podezření z nedbalosti. Výcvik znovu pokračuje Číst článek

Zdravotní stav se zlepšuje také u tří zraněných hospitalizovaných ve Vojenské nemocnici Olomouc. Podle primáře chirurgie Vojenské nemocnice v Olomouci Miroslava Najdekra nemocnice přijala šest zraněných vojáků, nikdo nebyl v akutním ohrožení života.

Tři zranění byli ošetřeni ambulantně, další tři zůstávají v nemocnici. „Zatím nebyl nikdo z nich propuštěn, jsou v pořádku, jejich stav se zlepšuje. Jednoho zřejmě pustíme do konce týdne, další dva zde zřejmě ještě zůstanou,“ řekl ve středu primář chirurgie.

Výbuch ve vojenském prostoru Libavá nastal v pondělí krátce po 11.00 během plánovaného výcviku pyrotechniků. Tragédie se podle pondělního vyjádření ministryně obrany Jany Černochové (ODS) stala, když vojáci likvidovali munici.

Všichni zasažení byli čeští občané a příslušníci Centra zabezpečení munice Týniště nad Orlicí, uvedlo ministerstvo obrany. Vojenská policie vyšetřuje výbuch munice pro podezření z usmrcení z nedbalosti a ublížení na zdraví z nedbalosti. Řízení vede proti neznámému pachateli, řekla její mluvčí Kateřina Mlýnková.