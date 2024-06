K výbuchu došlo při výcviku. Nejspíš šlo o lidské selhání nebo technickou závadu, popisuje Šedivý

Při výbuchu munice ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá na Olomoucku v pondělí zzemřel jeden voják. Dalších osm bylo zraněno. K explozi došlo před polednem. Ministryně obrany Jana Černochová vyloučila, že by za událostí byla sabotáž. „Nejspíš došlo k něčemu neočekávanému. Vše ukáže policejní vyšetřování,“ říká bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky Jiří Šedivý v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 20:12 17. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pravděpodobně došlo k něčemu, co bylo neočekávané,“ komentuje výbuch v Libavé Jiří Šedivý. | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas Plus

Dá se z dostupných informací dovodit nějaká možná příčina výbuchu munice?

Podle toho, co známe z historie, pravděpodobně došlo k nějakému technickému selhání nebo k lidské chybě, de facto asi jiné možnosti nejsou. Cílem vyšetřování bude zjistit, kde se stala chyba a proč k výbuchu došlo. Myslím si, že na závěry je v současné době ještě pořád moc brzy. Bohužel takové věci se stávají.

Když mluvíme o pyrotechnicích a o munici, jakou munici si představit?

K výbuchu došlo při výcviku. Podle některých informací se konal při likvidaci nějaké munice. Buď to mohly být z hlediska výcviku klasické titulové náložky, na kterých se cvičí, ale pravděpodobně šlo o něco většího.

Mohla to být například některá nevybuchlá munice, ať už to jsou granáty, dělostřelecké granáty nebo například protitankové řízené střely, které také občas nevybuchnou. Jednoduše munice, která selhala a byla, v tomto případě formou výcviku, likvidována.



Je běžné, že probíhají takové výcviky právě s ostrou municí?

Samozřejmě že ano. Je to jedna z celoročních fází výcviku. Musí být přijata řada opatření, ale výcvik s ostrou municí se provádí.



Postupy při pyrotechnickém výcviku

Jak jsou nastavena bezpečnostní opatření při podobných cvičeních?

V každém případě musí být velmi pečlivě zpracovaný celý scénář cvičení, kdo má jakou odpovědnost, co se bude dělat, jaké budou postupy a samozřejmě jaká munice bude použita pro daný výcvik a logicky jakým způsobem bude munice likvidována.

To jsou rutinní postupy, které pyrotechnici běžně znají, a proto bude nutné řádně vyšetřit, proč k výbuchu došlo, vzhledem k tomu, že i u munice byla větší skupina vojáků, což v závěrečné fázi krokování odpalů by nemělo být.

Dá se vzhledem k tomu, jak jsou nastavena ta bezpečnostní pravidla, a vzhledem k tomu, že se tedy cvičí s ostrou municí, při takovém cvičení, pokud je všechno dodrženo, vyloučit to, že munice vybouchne a že dojde ke zranění?

Z 99 procent by se taková věc neměla stát. Postup musí být řádně připraven, musí být prověřeno, s čím se cvičí a jaký je postup dané likvidace. Zároveň musím uvést, že jednoduše čas od času se něco takového stane, například technický stav dané munice je v takové podobě, že není ani odhaleno narušení munice, případně že je potřeba zvolit nějaký jiný postup.

Pyrotechnici pracují s ostrou municí a bohužel čas od času se jim něco takového stane. Ale znova připomínám, že to, kde se stala chyba, je věc policejního vyšetřování.



Vy už jste to naznačil, v nějaké vzdálenosti od výbuchu bylo zřejmě devět lidí, osm jich bylo zraněno, jeden bohužel zemřel. To je běžné, že se nachází víc lidí při výcviku v nebezpečném prostoru?

V přípravné fázi, kdy se například munice ukládá, případně se náložky připravují, tak tam může být větší počet lidí, ale potom, když má dojít k danému odpalu, tak samozřejmě, že tam de facto nikdo nesmí být mimo toho, kdo odpal provádí, a ten je samozřejmě v krytu, aby se něco nestalo ani jemu.

Pravděpodobně došlo k něčemu, co bylo neočekávané, nepředpokládané. K odpalu došlo o něco dříve, než se skupinka lidí stačila vzdálit, nebo jednoduše došlo k situaci, kdy byl výbuch neočekávaný. To je otázka, která musí být velmi pečlivě prověřena, zda došlo k lidské chybě, nebo tam skutečně byla nějaká technická závada, která nebyla odhalena.



Vyšetřování a následky výbuchu

Jak složité je takové vyšetřování? My jsme informovali, že na místě je vojenská policie, jak dlouho takové vyšetřování většinou trvá?

Záleží na tom, co se stalo a co se vyšetřuje. Pokud třeba došlo k nějaké neodborné manipulaci a jsou u toho svědci, tak pravděpodobně vyšetřování bude o něco kratší, ale pokud jsou tam například technické problémy, tak vyšetřování může být několikaměsíční. Musí být provedeno velmi pečlivé posuzování všech aspektů případu a asi nemůžeme očekávat, že dostaneme nějakou finální zprávu v horizontu týdnů. To budou skutečně měsíce.

Dá se očekávat, že po takových událostech se upravují bezpečnostní opatření podle toho, co se stalo a seběhlo, nebo ta jsou daná a těžko je nějak zpřísňovat?

Je potřeba říct, že postupy jsou dávno známy. To by se musel objevit třeba nějaký nový druh munice nebo trhaviny, aby byla potřeba změna. Ale pokud se všechno odehrávalo standardně a došlo k nějakému lidskému selhání nebo nějaké technické závadě, tak není důvod měnit postupy. Pokud ovšem se prokáže něco systémově špatně, tak potom se musí postup samozřejmě změnit.