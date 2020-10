Zemřel filmový Limonádový Joe. Karel Fiala slavil největší úspěchy v karlínském divadle, dožil se 95 let

Ve věku 95 let zemřel herec Karel Fiala známý jako filmový Limonádový Joe. Radiožurnálu to v sobotu potvrdil Blahoslav Mikolášek z léčebny dlouhodobě nemocných v pražských Vršovicích. Tam Fiala trávil poslední roky života. Největší úspěchy herec slavil od 50. let minulého století na jevišti Hudebního divadla v Karlíně. V roce 2013 získal Karel Fiala cenu Thálie za celoživotní přínos v oboru muzikál. Praha 14:37 3. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Fiala při přebírání Ceny Thálie v roce 2012 | Zdroj: Profimedia

Svou životní roli získal Karel Fiala doslova na poslední chvíli. Měl ji původně hrát Jiří Kodet, ovšem jeho matka Jiřina Steimarová doporučila režisérovi svého kolegu z karlínského divadla, který byl pro uhlazeného a komicky ušlechtilého Limonádníka přesně ten správný typ.

Ve filmu si Karel Fiala nezazpíval, protože playbacky už natočil Karel Gott. Náročné pěvecké party by ale jistě snadno zvládl, protože jeho doménou byla opereta a muzikál. Třicet osm let byl členem Hudebního divadla v Karlíně, kde si zahrál třeba v Rose Marie, Na tý louce zelený, nebo Hello, Dolly. A předvedl se i v záporných rolích, třeba v muzikálech Kabaret nebo Mazlíčkové, kde hrál bezohledného manažera.

Karel Fiala byl velmi aktivní i ve vysokém věku, ještě po pětaosmdesátce hrál tenis a užíval si velká rodinná setkání.

Po roce 2000 si ještě zahrál ve velkolepém muzikálu Hrabě Monte Christo a rozloučil se v roce 2010 opět v Karlíně v novém nastudování Limonádového Joea jako starý otec Kolalok.