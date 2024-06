ŽIVĚ: Financování médií veřejné služby. Na Radiožurnálu diskutují politici i ředitelé ČRo a ČT

Vláda schválila takzvanou velkou mediální novelu, která kromě jiného zvyšuje poplatky za rozhlas a televizi. Kdo všechno a kolik by měl nově platit? A jak se může vládní návrh mediální novely změnit během jednání v Parlamentu? Jak se financují média veřejné služby v zahraničí? Ve vysílání Radiožurnálu o tom budou debatovat politici, odborníci i ředitelé veřejnoprávních médií. ŽIVĚ Praha 12:10 27. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radiožurnál | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Televizní poplatek by mohl vzrůst o 15 korun na 150 korun měsíčně a rozhlasový o deset korun na 55 korun měsíčně. Takzvaná velká mediální novela, kterou nyní dostane k posouzení Poslanecká sněmovna, počítá také s rozšířením okruhu poplatníků.

Nově platit by měly i domácnosti bez televizního přijímače nebo rádia, jejichž obyvatelé používají chytrý telefon nebo mají internetové připojení. Díky novele by Česká televize získala příští rok do rozpočtu 865 milionů korun navíc a Český rozhlas 331 milionů korun navíc.

Televize letos hospodaří s rozpočtem 7,95 miliardy korun a Český rozhlas má mít výnosy a náklady 2,37 miliardy korun. Poplatky u obou veřejnoprávních firem tvoří většinu příjmů. U ČT se poplatek neměnil od roku 2008 a u ČRo od roku 2005.