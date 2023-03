Záhada na děčínském zámku. Z knihovny zmizelo deset vzácných knih, případ může skončit u soudu

Na zámku v Děčíně řeší velkou záhadu. Z tamní knihovny zmizelo deset vzácných knížek z historické sbírky šlechtického rodu Thunů. Soubor skoro pěti tisíc knih zapůjčilo zámku Národní muzeum v roce 2018. Není jasné, kdy a kdo si objemné knihy bez povšimnutí ze zámku odnesl. A na nic nepřišli ani policisté. Děčín 9:48 1. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děčínský zámek. Právě z jeho knihovny se dosud nevysvětleným způsobem vytratilo deset objemných knih | Foto: Jan Zejda

Nádherná vyřezávaná knihovna na zámku v Děčíně, ve které byla donedávna sbírka knih v hodnotě 20 milionů korun, teď zeje prázdnotou. Pracovníci Národní knihovny celou sbírku po nedávné kontrole dočasně ze zámku odvezli.

„Došlo ke zcizení deseti knih z půjčeného knihovního celku, což bylo předmětem policejního šetření,“ říká ředitel Knihovny Národního muzea Martin Sekera.

Policie ale případ odložila. „Přes veškerá provedená šetření se nepodařily zjistit skutečnosti, které by opravňovaly zahájit trestní stíhání proti konkrétní osobě,“ vysvětlila děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková. „Kriminalisté případ odložili s tím, že ke zjištění pachatele budou i nadále prováděna potřebná opatření.“

„Na konci revize zde bylo dvacet knih, které nebyly uvedené v seznamu knih Národního muzea. Zámek prohlásil, že knihy nejsou ve vlastnictví zámku,“ říká ředitelka Zámku Děčín Miroslava Poskočilová.

„Národní muzeum na základě prohlášení oznámilo, že jsou jejich. Nicméně těchto dvacet knih zhruba nebylo na seznamu, takže dvacet knih chybí a dvacet jich přebývá,“ komentuje zvláštní situaci Poskočilová.

Ředitelka ještě dodává, že klíče jsou průvodcům udělovány na podpis na pokladně, zaměstnanci je dostávají od bezpečnostní agentury z trezoru.

Chybějící evidence

Nikdo dokonce neví, kdy se vlastně knížky měly ze sbírky ztratit. „Já si to neumím vysvětlit. Já pro to to vysvětlení nemám. Připadá i v úvahu, že tu nikdy nebyly,“ dodává Poskočilová.

To ale odmítá bývalá ředitelka zámku Iveta Krupičková, podle níž byla sbírka při předání řádně zaevidovaná. Po příchodu nové ředitelky v roce 2019 Národní muzeum novou evidenci sbírky neudělalo.

Poskočilová zdůrazňuje, že fyzická kontrola stavu knih proběhla až v době 14.-15. února loňského roku. A to poprvé od doby, co sem knihy byly v červnu 2018 nainstalované.

Národní muzeum nabídlo děčínskému zámku, že mu výpůjčku thunovské sbírky prodlouží, když zaplatí za ztracené knihy 218 tisíc. To ale instituce na radu svého právníka udělat nechce, protože by tím uznala vinu za jejich ztracení. Případ tak možná skončí u soudu.