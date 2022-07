Rakušan chce přidat hasičům a policistům, Jurečka důchodcům. Průměrná penze se přiblíží 20 tisícům

Platy hasičů a policistů na tarifech od ledna příštího roku vzrostou o deset procent. V Hřensku, kde hasiči třetím dnem bojují s rozsáhlým požárem v národním parku, to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Jde podle něj o koaliční dohodu. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) také oznámil, že průměrný starobní důchod by mohl při pravidelné valorizaci od ledna vzrůst přibližně o 850 korun. Praha 17:29 26. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jednání vlády | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) potvrdil, že zvýšení platů bude zahrnovat i vojáky. Celkové náklady budou záviset na počtu pozic, půjde podle něj o jednotky miliard korun. Vláda o růstu platů ve veřejné sféře jedná s odbory, které žádají kvůli inflaci navýšení ještě v tomto roce.

Před týdnem se zástupci vlády a odboráři dohodli na další schůzce v polovině srpna, na navýšení platů kvůli zvyšujícím se cenám ještě letos s vládou společnou řeč nenašli.

Ministr práce a předseda vládních lidovců Marian Jurečka tehdy uvedl, že kabinet kvůli stavu rozpočtu prostor pro letošní přidání nevidí, je ale připraven navýšit platové tarify od ledna o pět procent.

Odbory a vláda se shodly na zvyšování platů pro 300 000 lidí. Konečnou shodu ale nenalezly Číst článek

Platí tak dřívější dohoda, že od září by se měly o deset procent navýšit zmrazené výdělky. Policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb se letos od ledna navýšil základ platu neboli tarif o 700 korun.

Rozmrazení platů

Výdělek se pro letošek zmrazil úředníkům stejně jako pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím. Od září by se jim tarify měly podle dřívější dohody zvednout o deset procent. Podle Jurečky se to týká asi 305 000 zaměstnanců. Na navýšení bude potřeba do konce roku 2,2 miliardy korun.

Učitelé si letos polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent. Plat by jim měl růst příští rok od ledna. Koalice chce debatovat hlavně o jejich odměňování učitelů, jejich výdělek chce podle Jurečky udržet na 130 procentech průměrné mzdy.

Nová vláda brzdí růst učitelských platů. Je to velká chyba Číst článek

Podle informačního systému o průměrném výdělku zaměstnával letos v prvním čtvrtletí veřejný sektor 712 100 lidí. Průměrný plat činil 40 352 korun. Meziročně se zvedl o dvě procenta. Polovina pracovníků pobírala víc než 37 633 korun.

Zvyšování důchodů

Další skupinou, které chce vláda pomoci, jsou důchodci. Jurečka proto v úterý oznámil změny penzí, které vstoupí v platnost od ledna. Průměrný starobní důchod by mohl při pravidelné valorizaci od ledna vzrůst asi o 850 korun. S bonusy za výchovu dítěte by tak mohl činit kolem 19 500 korun.

Kolik z přidané částky by mělo putovat do solidární a kolik do zásluhové části penze, bude podle šéfa resortu jasné v září. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se v Česku podle zákona valorizují od ledna. Navyšují se o růst cen a polovinu růstu reálných mezd. Penze se skládají ze dvou částí.

Systémové změny počkají. Vláda a ekonomická rada hledají rychlá řešení, jak pomoci ohroženým lidem Číst článek

Solidární základní výměra je pro všechny stejná a odpovídá deseti procentům průměrné mzdy, zásluhová procentní část odráží odpracované roky a výši odvodů z výdělků. Důchody je možné valorizovat i mimořádně, pokud ceny za sledované období vzrostou o víc než pět procent.

„Od 1. ledna příštího roku na základě dat, která máme, lze předpokládat, by mělo být průměrné zvýšení starobního důchodu v Česku o 850 korun. Průměrná výše důchodu po 1. lednu 2023 by měla být zhruba 19 500 korun i se započtením výchovného," uvedl Jurečka.

Takzvané výchovné neboli navyšování důchodu o 500 korun za vychované dítě nařizuje novela, kterou přijala krátce před loňskými podzimními volbami tehdejší sněmovna. Bonus se připočítá do zásluhové části penze.

Spolu s ní se pak bude valorizovat. Týká se to i předčasných důchodů. Podle podkladů k normě by jen v prvním roce výdaje měly činit téměř 19 miliard korun, každý další rok se pak budou zvedat. Z čeho se suma pokryje, zákon neřeší.

Třetí a další valorizace penzí

Česká správa sociálního zabezpečení na konci března vyplácela celkem přes 2,84 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních penzí. Z toho přes 2,36 milionu bylo důchodů starobních. Své důchodové systémy mají i policie, obrana a justice.

Valorizace pomáhá víc vysokým důchodům. Systém bychom měli přehodnotit, míní sociolog Prokop Číst článek

Letos se důchody zvedají celkem třikrát. Poprvé se upravily od letošního ledna při běžné valorizaci. V průměru se starobní penze navýšila o 502 korun. Všichni lidé s důchodem pak k zákonnému přidání dostali ještě 300 korun navíc do zásluhového dílu.

Od června se kvůli vysoké inflaci uskutečnila mimořádná valorizace. Procentní díl důchodu se zvedl o 8,2 procenta. Průměrný starobní důchod rostl o 1017 korun. Potřetí se důchody mimořádně navýší od září, a to o 5,2 procenta do zásluhové části. Podle Jurečky se tak letos průměrná penze proti loňsku zvýší zhruba o 15 procent.

Na zářijovou mimořádnou valorizaci bude potřeba 7,8 miliardy korun, červnové přidání vyjde zhruba na 21 miliard korun. Pravidelné lednové navýšení si pro letošek vyžádá 28 miliard.

Celkem tak má do penzí letos putovat o téměř 57 miliard korun víc než loni. Minulý rok se na penze podle údajů ministerstva financí vyplatilo 537,4 miliardy korun. Je to téměř třetina výdajů státu.