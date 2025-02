Americké úřady zakazují vědcům výraz nebinární nebo těhotná osoba. Z webů stahují tisíce studií

Gender, nebinární nebo těhotná osoba. Takovým výrazům se nově musí vyhnout někteří vědci, kteří chtějí své články publikovat v amerických odborných časopisech. Nařídila jim to Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Souvisí to s příkazy Donalda Trumpa zaměřené na iniciativy v oblasti rozmanitosti a „genderové ideologie“. CDC podle serveru Inside Medicine chtějí zajistit, aby se ve vědeckých článcích neobjevily žádné „zakázané výrazy“. Praha 11:01 4. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová pravidla se mohou dotknout i velkých studií o covidu-19, rakovině nebo srdečních chorobách (ilustrační foto) | Zdroj: Unsplash | Licence Unsplash,©

Pravidla platí i pro články a materiály, které jsou ve fázi revize a nejsou oficiálně přijaty. Stejně jako pro rukopisy, které již byly přijaty k publikaci, ale ještě nejsou zveřejněny.

Výzkumníci CDC byli e-mailem instruováni, aby odstranili termíny „pohlaví, transgender, těhotná osoba, těhotné osoby, LGBT, transsexuální, nebinární, narozena se ženskými pohlavními orgány (assigned female at birth), narozen s mužskými pohlavími orgány (assigned male at birth), biologicky muž nebo biologicky žena“.

Nová pravidla se mohou dotknout i velkých studií o covidu-19, rakovině nebo srdečních chorobách. Většina z nich totiž obsahuje základní informace o studovaných pacientech, které obvykle zahrnují pohlaví, upozorňuje Inside Medicine.

O víkendu navíc přímo z webu CDC zmizelo více než 3000 stránek. Mezi nimi tisíce výzkumných článků zařazených do sekce prevence chronických onemocnění, pokynů pro léčbu sexuálně přenosných nemocí, informací o varovných příznacích Alzheimerovy choroby, školení o prevenci předávkování a pokynů pro očkování těhotných osob, zjistil server The New York Times. K jejich odstranění mohlo přispět právě použití výrazu těhotné osoby.

Tisíce článků

Analýza serveru zjistila, že z více než desítky webů podléhajících americké vládě přes víkend zmizelo 8000 podobných článků. Čistkám padly za oběť také informace o vakcínách, péči o veterány, zločinech z nenávisti a vědeckém výzkumu. Lékaři, výzkumníci a další odborníci se na tyto vládní údaje a doporučení často spoléhají.

Podle serveru se zdá, že některé vládní agentury odstranily celé sekce svých webových stránek. Netýkají se ale zdaleka jen zdravotnictví. Přímo z webu ministerstva zdravotnictví zmizely údaje o trestných činech z nenávisti a o trestných činech z nenávisti proti LGBTQ lidem.

Na webu programu Head Start zase chybí více než 200 stránek rad a videí, jak se vyrovnat s poporodní depresí. Program zřizuje americké ministerstvo zdravotnictví a věnuje se pomoci nízkopříjmovým rodinám.