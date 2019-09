Andrej Kiska stanul v čele nové strany Za lidi. Chce dvouciferný výsledek a odstavit Smer od moci

Bývalý slovenský prezident Andrej Kiska se stal předsedou nové politické strany Za lidi. Podle oznámení strany o tom v sobotu jednomyslně rozhodl její ustavující sněm. Kiska v projevu před delegáty označil za politický úkol potřebu odstavit od moci nejsilnější vládní stranu Smer-sociální demokracie (Smer-SD) expremiéra Roberta Fica, s nímž se Kiska jako prezident opakovaně dostal do sporů. Bratislava/Košice 16:56 28. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý prezident Kiska se mezi slovenskými politiky těší velké popularitě | Foto: Radovan Stoklasa | Zdroj: Reuters

Popularita strany Za lidi podle posledních průzkumů veřejného mínění dosahuje 6,5 až 8,8 procenta, nepatří tak mezi nejoblíbenější politické formace v zemi. Kiska očekává, že strana dosáhne v nadcházejících parlamentních volbách plánovaných na konec února příštího roku dvouciferného výsledku.

Stranu, která byla formálně zaregistrována na začátku září, Kiska představil už po skončení svého prezidentského mandátu v polovině června.

„Třicet let po sametové revoluci je na Slovensku pocit, že nám naši zemi ukradli. Za posledních více než deset let skupina politiků, oligarchů, ale i gaunerů a zločinců začala uzurpovat moc,“ řekl v projevu na sněmu Kiska.

Za první politický úkol považuje exprezident potřebu odstavit Smer-SD od moci. Tato strana je součástí vlády s výjimkou dvou let nepřetržitě od roku 2006. Opoziční strany Kiska vyzval ke spolupráci a k tomu, aby se vyhýbaly vzájemným sporům, byť často soupeří o stejného voliče.

„Směr dokážeme porazit a my ho porazíme, ale už dnes musíme ukázat našim občanům, že tvoříme stabilní a spolehlivou alternativu,“ uvedl Kiska, který patří k nejdůvěryhodnějším politikům v zemi.

Kdo stojí po boku Kisky?

Smer-SD navzdory dřívějšímu poklesu popularity zůstává na Slovensku nejoblíbenější politickou stranou, stávající tříčlenná vládní koalice by většinu ve sněmovně už nezískala. Tu by ale podle sondáží měla jen široká koalice neparlamentních a opozičních stran. Vytváření vlády po volbách by také mohla zkomplikovat stávající dvouciferná popularita krajně pravicové strany Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko, s níž řada politiků odmítla spolupráci.

V projevu na sněmu strany Za lidi se Kiska zaměřil také na opatření proti dopadům případné ekonomické krize, zdůraznil potřebu kvalitního vzdělávání a ochrany přírody. Vyslovil se i pro změnu volebního systému s cílem posílit zastoupení zástupců regionů ve sněmovně. Slovensko nyní uplatňuje pravidlo jediného volebního obvodu.

Pro nový politický projekt Kiska získal známé představitele samosprávy, dále bývalého velvyslance při NATO či spoluorganizátora loňských mohutných protivládních demonstrací Juraje Šeligy, který byl zvolen jedním z pěti místopředsedů strany Za lidi.

Šestapadesátiletý Kiska je první bývalou hlavou slovenského státu, která po skončení prezidentského mandátu vstoupila do stranické politiky. Kiska před zvolením prezidentem v přímé volbě v roce 2014, kdy v rozhodujícím kole hlasování porazil Fica, v politice nepůsobil.