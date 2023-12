Antisemitských útoků v Německu přibývá. Od října napočítali přes 1100 trestných činů proti Židům

V Německu od začátku října dramaticky stoupl počet antisemitských útoků. Oznámil to spolkový kriminální úřad, který od začátku současné krize v Gaze napočítal už více než 1100 trestných činů namířených proti Židům. Od stálého zpravodaje Berlín 20:52 29. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž s izraelskou vlajkou během protestu proti antisemitismu u Braniborské brány v Berlíně | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

Do statistiky jsou započítané úplně všechny druhy deliktů, ve kterých měl nějakou roli antisemitismus. Nejčastěji šlo o poškozování cizího majetku, kam se počítá sprejování nápisů a Davidových hvězd na zdi domů nebo šlo o nenávistné projevy, včetně těch na internetu.

Ale vyčnívá z toho i několik násilných činů. Například pokus o útok na berlínskou synagogu. Před ní někdo uprostřed noci, těsně poté, co přišly zprávy z jihu Izraele o útoku Hamásu, hodil zápalnou lahev. Nikomu se nic nestalo a škoda na majetku byla nulová.

Izraelský velvyslanec v Německu Ron Prosor uznává, že antisemitismus teď rozhodně není problémem jen v Německu. V narážce na jeho historii ale vzkázal, že zrovna v této zemi se s ním musí bojovat s o to větší vervou.

Stejnou linii ostatně zastávají i přední spolkoví politici. Přece jen je to základní kámen Spolkové republiky Německo. Podle kancléře Olafa Scholze i ministryně vnitra Nancy Faeserová nebude v tomto stát znát žádné slitování a pachatele antisemitských činů hodlá tvrdě stíhat.

Jen pro srovnání, Francie, která má méně obyvatel než Německo, je na tom mnohem hůře. Zatímco Němci napočítali oněch 1100 případů na konci roku, tak Francie je dokázala zaznamenat ani ne za měsíc od momentu, kdy Hamás na jihu Izraele spustil svou teroristickou operaci.

Tajný úkryt se zbraněmi?

Před dvěma týdny provedli společný zásah jak němečtí, pak i dánští a nizozemští policisté, kteří dohromady zadrželi sedm lidí. Údajně to byli extremisté napojení na libanonskou buňku Hamásu, od které přijímali rozkazy.

Tito muži prý někde kolem Berlína v lesích hledali jakýsi tajný úkryt se zbraněmi, i když není jasné, kdo ho zřídil, kde se nachází, co obsahuje, jestli to náhodou není jen nějaký pozůstatek druhé světové války. Skupina ho podle vyšetřovatelů nenašla a pravděpodobně ani neví, co konkrétně v úkrytu hledala.

Nicméně v případě nalezení zbraní chtěla prý spáchat útoky na židovská zařízení v Evropě. Neměli ale konkrétní představu o tom, na jaké cíle by se zaměřili a jak by atentáty konkrétně provedli. Vyšetřovatelé je zadrželi v raném stadiu příprav.

Silvestrovské oslavy

Dění na Blízkém východě může ovlivnit i silvestrovské oslavy v metropoli. Berlínská policie řešila během loňského Silvestra desítky cílených útoků na policisty a záchranáře, po kterých hlavně mladíci házeli kamení nebo odpalovali pyrotechniku. Bilance byla přes 40 zraněných strážníků a kolem dvou stovek zadržených výtržníků.

Velká část incidentů se loni na Silvestra stala v přistěhovalecké čtvrti Neukölln, kde je velká muslimská diaspora. Což by mohlo být v kombinaci s aktuálními, protiizraelskými náladami při oslavách koncem roku nebezpečné.

Berlínská policie proto chystá obrovskou akci. V ulicích bude mít 2500 vlastních lidí, ke kterým se ještě přidají kolegové z federální policie. Příslušníky na pomoc hlavnímu městu vyslalo také Sasko a Sasko-Anhaltsko.

Policisté se budou soustředit také na tři oblasti, kde platí zákaz odpalování ohňostrojů. Jednou z nich je i třída Sonnenallee, která protíná celou přistěhovaleckou čtvrť Neukölln.