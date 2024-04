Přímo v Třinci čekaly na příjezd mistrů desítky fanoušků. Oslavy se protáhly do pozdního rána

Třinečtí hokejisté jsou popáté za sebou extraligovými mistry. Letos za titulem vedla cesta přes tři sedmizápasové série. Rozhodující sedmý finálový zápas vyhráli Oceláři v neděli v Pardubicích 2:1 ve druhém prodloužení. Ve dvě hodiny po půnoci se vydali na cestu domů a nad ránem dorazili k Werk Areně, kde byl i reportér Radiožurnálu Sport David Procházka. Třinec 12:12 29. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Před pátou hodinou ranní Marek, jeden z fanoušků Třince, stále vyčkává před Werk Arenou, společně s přibližně šedesátkou dalších podporovatelů, kteří čekají na příjezd čerstvých mistrů hokejové extraligy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z cesty třineckých hokejistů zpět do Slezska po sedmém zápase finále extraligy, kde na ně čekal zástup fanoušků

„V Pardubicích jsem nebyl, neměl jsem lístek. Je to velká škoda,“ hlásí za vytrvalého skandování Marek.

Šestinásobní mistři české ligy deset minut po páté hodině vystupují s mistrovským titulem z autobusu. Vítá je zhruba stovka fanoušků.

„Radost je obrovská, přestože play-off pro mne bylo dost specifické. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ říká Martin Růžička, který prožil zvláštní vyřazovací boje. Často musel sedět na střídačce a pozorovat své spoluhráče během zápasů, do kterých se zapojil jen částečně.

„Po druhém nebo třetím finále jsem se ptal doktora, který zkoumal moje zraněné rameno, jestli to může být ještě horší. On mi řekl, že ne, tak jsem se rozhodl, že to zkusím a buď to vydržím, nebo ne,“ přibližuje Růžička, který byl i mimo sestavu, ale někdy byl připraven přímo na střídačce.

Třinečtí fanoušci slaví triumf ve finále play off hokejové extraligy | Foto: Vladimír Pryček | Zdroj: Profimedia

„Myslel jsem, že jsem už zažil všechno, ale letošní rok předčil moje očekávání a to, čím jsme si prošli – průběh sérii nebo vyrovnání dvě setiny před koncem – je fantazie,“ dodal osmatřicetiletý útočník.

„Už se těším na odpočinek, musím si dát dohromady zdravotní stav. Nějaké oslavy budou, pivo nebo kořalku si dáme, ale v rámci možností. Poté to budu chtít oslavit se svými nejbližšími a to je pro mě důležité,“ říká trenér Slezanů Zdeněk Moták, který s týmem oslavil druhý titul za sebou.

Fanoušci hokejového Třince slaví triumf v play off extraligy | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: Profimedia