Zemřel bratranec spoluzakladatelky Black Lives Matter. Podle ní je za to zodpovědná policie

Ve věku 31 let zemřel Keenan Anderson – učitel angličtiny a bratranec spoluzakladatelky iniciativy Black Lives Matter Patrisse Cullorsové – a to několik hodin poté, co proti němu v americkém Los Angeles několikrát za sebou policisté při zásahu použili paralyzér. O události informuje server BBC.

Los Angeles 17:41 13. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít