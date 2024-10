Česko zatím firmě Diag Human miliardy platit nebude. Londýnský soud umožnil státu odvolání

Vrchní soud v Londýně připustil jednu ze dvou žádostí o odvolání, kterou u něj Česká republika podala v kauze Diag Human. Spor vlekoucí se už třicet let tak bude pokračovat příští rok na jaře. Zároveň to také znamená, že Česko nemusí zatím platit přes 15,5 miliard, které Diagu přiřkli mezinárodní arbitři svým nálezem v roce 2022. Suma ale od té doby dál roste o úroky 1,3 milionu korun denně. Londýn, Praha 16:06 30. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spor vlekoucí se už třicet let bude pokračovat příští rok na jaře (ilustrační foto) | Foto: Emanuel Macoun

Vrchní soud v Londýně posuzoval minulý týden v pátek žádosti o odvolání České republiky v kauze Diag Human. Celkem stát podal dvě žádosti o odvolání proti dřívějším závěrům místního soudu.

Spor proti firmě česko-švýcarského podnikatele Josefa Šťávy kvůli překaženému obchodu s krevní plazmou začal už v půlce 90. let a do Londýna se dostal v roce 2022 potom, co mezinárodní arbitři rozhodli, že má stát Šťávovi a jeho firmě platit 15,5 miliard korun.

Londýnský soud následně shodil většinu námitek Česka proti nálezu arbitrů. Stát tak minulý týden jako poslední možnost zkoušel požádat o odvolání proti těmto rozhodnutím. Jak Radiožurnálu potvrdily obě strany sporu, Česko nakonec uspělo s jednou ze svých žádostí.

„Česká republika při jednání u Obchodního soudu v Londýně v minulém týdnu uplatnila dva odvolací důvody, přičemž soud projednání jednoho z nich před odvolacím soudem připustil,“ řekl Radiožurnálu mluvčí ministerstva financí Petr Habáň.

„Očekává se, že toto odvolání bude projednáno odvolacím soudem v únoru 2025,“ doplnil mluvčí rezortu, který má arbitráže na starost. Jakékoliv další detaily už ale ministerstvo poskytnout nechtělo.

Ovládal, či neovládal?

Podle advokáta Jana Kalvody, který zastupuje firmu Diag Human, připustil soud k projednání právní otázku o tom, jestli podnikatel Josef Šťáva skutečně v minulosti firmu Diag Human ovládal.

„Tato otázka byla povolena, ale omezena v tom smyslu, že žádné nové dokumenty a tvrzení nejsou přípustné,“ řekl Kalvoda Radiožurnálu. Odvolací soud tak bude pracovat s tím, co obě strany doposud předložily.

Také Kalvoda potvrdil, že další jednání se bude příští rok v únoru. To by zároveň podle něj mělo být konečné. Zároveň připomněl, že od vydání nálezu v roce 2022 stále k původní sumě 15,5 miliard korun přibývají úroky 1,3 milionů korun denně. Aktuálně by se tak částka měla blížit už 17 miliardám korun.

Rušné jaro

Začátek jara 2025 bude celkově pro kauzu Diag Human zásadní. Kromě únorového jednání odvolacího soudu budou o měsíc později mezinárodní arbitři řešit otázku, kterou jim už letos na jaře londýnský soud vrátil k projednání. A to zda nemá Diag Human nárok pouze na 70 procent odškodného, protože v minulosti Šťáva postoupil 30 procent nároku svému někdejšímu advokátovi Jiřímu Oršulovi.

Arbitři tak musí posoudit, jaký to má vliv na rozložení peněz, které by Česko mělo platit. Každopádně, o část této sumy už se bez ohledu na to přihlásila švýcarská Towit Machinery a dva švýcarští občané. Ti totiž získali od Oršuly část pohledávky za státem.

Jak Radiožurnál už informoval, paralelně tak spustili kroky k zahájení arbitráže proti Česku ve snaze své peníze vymoct. Využívají přitom toho, že stát v minulosti už Oršulovu pohledávku uznal a navíc s ní argumentoval i ve sporu s Diagem.

Živá minulost

Samotná kauza Diag Human sahá do počátku 90. let minulého století, kdy chtěl Šťáva rozjet byznys s krevní plazmou. Varovný dopis tehdejšího ministra zdravotnictví Šťávovým zahraničním partnerům před podnikatelem a jeho společností ale celý projekt ukončil dřív, než stihnul pořádně začít.

Šťáva se od té doby s Českem soudí. Nález mezinárodních arbitrů z roku 2022 navíc detailně popisuje to, jak stát v průběhu sporu zneužíval svou moc ve snaze Šťávu a jeho firmu porazit. O zneužívání tajných služeb, policie, ale i nedůvěryhodných tuzemských rozhodců psal Radiožurnál už dříve.