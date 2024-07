Verdikt do tří měsíců. Londýnský soud rozhodne o miliardovém sporu v kauze Diag Human

Vrchní soud v Londýně by měl do tří měsíců vynést rozsudek v miliardovém sporu mezi firmou Diag Human a Českou republikou. Radiožurnálu to sdělila mluvčí soudu Freya Wilksová.

Na soud se obrátilo české ministerstvo financí poté, co v roce 2022 mezinárodní arbitři rozhodli, že má Česko zaplatit Diagu miliardové odškodné za zmařený obchod s krevní plazmou.

Aktuálně částka dosahuje hlavně kvůli narůstajícím úrokům téměř k 17 miliardám korun.

Poslední jednání u Vrchního soudu v Londýně probíhala na konci června. Podle tiskového mluvčího ministerstva financí Ondřeje Macury se soud zabýval námitkami České republiky proti pravomoci rozhodčího tribunálu spor řešit.

„Probíhaly rovněž výslechy svědků a expertů. Výsledek zatím není znám, v současnosti se čeká na vynesení rozsudku, což je odhadováno na konec srpna či v září,“ řekl Radiožurnálu Macura. „Další procesní postup bude záviset na jeho obsahu,“ doplnil.

Odhady ministerstva bez dalšího komentáře potvrdil i advokát Diagu Jan Kalvoda. Mluvčí Vrchního soudu v Londýně Freya Wilksová na dotazy Radiožurnálu napsala, že proces stále běží a vyhotovení rozsudku bude záležet na další vytíženosti soudce. „Soud ale očekává, že by měly strany obdržet návrh do tří měsíců,“ uvedla Wilksová.

Obě strany pak podle mluvčí budou mít ještě právo na odvolání. Bude ale záležet čistě na soudci, zda jim ho umožní.

Tři selhání státu

Londýnský soud se případem začal zabývat v roce 2022 v reakci na námitky České republiky, která se ohradila proti některým závěrům arbitrážního tribunálu. Ty totiž nevyzněly pro stát dobře. Česko v průběhu více než třicet let trvajícího sporu (viz Kauza Diag Human v čase – na konci textu) podle nálezu arbitrů ve třech případech porušilo mezinárodní dohodu o ochraně investic.

Jedním z těchto porušení bylo, že rozhodci, kteří v tuzemsku v roce 2014 rozhodovali o nárocích firmy Diag, nebyli nezávislí. Kromě toho arbitři vyčetli Česku ještě dvě další pochybení: že chtěl stát využít informace tajné služby, parlamentní vyšetřovací komise a policie, aby získal páky, které by mohl použít proti firmě Diag Human, a že poškodil Diag Human (dříve Conecco) u jeho obchodního partnera, dánské společnosti Novo Nordisk. A to aniž by k tomu měl důkazy.

Mezinárodně uznávaní odborníci na základě těchto selhání státu rozhodli, že Česko má Diag Human zaplatit téměř 16 miliard korun. Už v té době tvořily většinu částky úroky. Dnes už se suma blíží 17 miliardám.

Hra o celý koláč

Zatím ale stále není rozhodnuto o tom, komu nakonec v případě úplné prohry bude Česká republika miliardy platit.

Radiožurnál už na jaře informoval, že londýnský soud v prvním rozsudku vrátil arbitrážnímu tribunálu k posouzení, zda má Diag Human nárok na 100 procent odškodného.

Česko totiž v rámci obrany argumentovalo, že by Diag Human měla dostat „pouze“ 70 procent a zbylých 30 procent by mělo připadnout švýcarské firmě Towit Machinery. Ta totiž získala pohledávky od někdejšího advokáta Diagu Jiřího Oršuly.

Radiožurnál také dříve informoval, že v důsledku této strategie už Towit v lednu spustil první kroky k zahájení arbitráže proti Česku. Od té doby běží minimálně šestiměsíční lhůta, během které si obě strany vyměňují vzájemné postoje. Mluvčí ministerstva Macura potvrdil, že lhůta stále běží.

Kauza Diag Human v čase 1991 – Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Úřad předběžně dohodl, že přijme nabídku dánské firmy Novo Nordisk a jejího českého partnera společnosti Diag Human.

1992 (březen) – Ministr zdravotnictví Martin Bojar napsal firmě Novo Nordisk, že tendr nevyhrála.

1995 – Diag Human začala po státu požadovat náhradu za ušlý zisk, který vznikl přerušením spolupráce s Novo Nordisk.

1996 – Ministr Jan Stráský rozhodl pro smírčí řízení s Diag Human podepsal rozhodčí smlouvu.

1997 – Rozhodčí senát uznal nárok firmy, což potvrdil i přezkumný senát a Diag Human nabídla ministerstvu smír, což ministerstvo odmítlo.

2000 – Ministerstvo zdravotnictví nabídlo smír, dopis pak rozhodčí senát označil za faktické přiznání viny a za poškození dobrého jména nařídil státu vyplatit firmě Diag Human 327 milionů korun.

2003 (leden) – Vláda schválila uvolnění částky.

2003 (červen) – Kauzou začala zabývat vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny.

2005 (březen) – Poslanci schválili zprávu, která mimo jiné konstatovala, že stát udělal chybu, že vůbec v roce 1996 předal spor arbitráži.

2008 – Arbitráž přiznala firmě Diag Human náhradu škody 8,9 miliardy korun, která narůstá o úroky. Diag Human nesouhlasila s částkou a také vláda se proti výsledku arbitráže odvolala

2014 – Přezkumný senát v roce 2014 podle státu určil, že veškeré právní kroky učiněné v tomto sporu po roce 2002 jsou bez právních účinků.

2015 – Česká republika oznámila, že spor skončil v její prospěch, s čímž Diag Human nesouhlasila.

2017 – Vypršela lhůta pro smírné řešení sporu a žalobci následně zahájili investiční arbitráž, ve které se domáhali, aby jim ČR zaplatila 52 miliard korun.

2022 (květen) – Rozhodčí tribunál se sídlem v Londýně vydal nález, kterým nařídil České republice zaplatit žalobcům částku 15,5 miliardy korun. Vláda ale rozhodla o tom, že se Česko proti rozhodnutí odvolá. Zdroj: ČTK