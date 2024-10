Soud v Londýně projedná odvolání Česka v kauze Diag Human. Letitý spor se může přiblížit ke konci

Vrchní soud v Londýně dnes projedná, zda přijme odvolání České republiky ve sporu s firmou Diag Human. V případě, že argumenty státu soudce odmítne, tak by se spor o překažený obchod s krevní plazmou z 90. let minulého století mohl přiblížit ke konci. Na rozhodnutí by pak jen čekala otázka, komu přesně bude stát platit miliardové odškodné. Londýn 5:00 25. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova Královského soudního dvora v Londýně (Royal Courts of Justice), ve které sídlí Vrchní soud | Zdroj: Profimedia

Konec je blízko. Kauza Diag Human by se po pátečním jednání u Vrchního soudu v Londýně mohla po 30 letech přiblížit k závěru. Britská justice rozhoduje o tom, zda připustí odvolání České republiky proti dřívějším závěrům londýnského soudu, který dal ve vleklém sporu za pravdu Diagu.

V případě, že stát se svou žádostí neuspěje, bude to znamenat prohru ve složitém sporu proti firmě česko-švýcarského podnikatele Josefa Šťávy. Ta Českou republiku žalovala kvůli překaženému obchodu s krevní plazmou.

S jakými konkrétními odvoláními se ministerstvo financí na soud obrátilo a jaký očekává výsledek, nechtěl před jednáním resort říct. „Ministerstvo v tuto chvíli nebude předjímat výsledek jednání,“ uvedl pro Radiožurnál mluvčí Petr Habáň.

Podobně reagoval advokát Jan Kalvoda, který zastupuje Diag Human. Zároveň upozornil, že v pátek ještě nemusí soud nutně své rozhodnutí sdělit. „Není jisté, zda výsledek bude znám, respektive oznámen již v rámci pátečního jednání. Tudíž nemohu komentovat ani jeho dopady na další řízení, ani eventuální opravné prostředky,“ řekl Kalvoda.

Podle informací Radiožurnálu podalo Česko návrh na odvolání ve dvou bodech. Jeden z nich by se měl týkat toho, jestli měl Šťáva na firmou Diag Human kontrolu. To se stát v různých obměnách zkoušel napadnout i v minulosti. Ale neúspěšně.

Miliardy v řešení

V případě, že by soud aktuální odvolání Česka po jednání nepřipustil a spor tím výrazně posunul ke konci, stále bude zbývat dořešit důležitou věc: kolik a komu má stát platit na odškodném. V roce 2022 mezinárodní arbitrážní tribunál rozhodl, že Česko porušilo česko-švýcarskou dohodu o ochraně investic a má Diagu platit 15,5 miliardy korun. Od té doby částka roste o úrok 1,3 milionu korun denně.

Proti nálezu tribunálu se Česká republika odvolala právě k londýnskému soudu. Ten ale námitky státu v průběhu letošního roku shodil. Až na jednu. Arbitrům vrátil k posouzení, zda nemá Diag Human nárok pouze na 70 procent odškodného, protože v minulosti Šťáva postoupil 30 procent nároku svému někdejšímu advokátovi Jiřímu Oršulovi.

Arbitři tak musí posoudit, jaký to má vliv na rozložení peněz, které by Česko mělo platit. Každopádně, o část této sumy už se bez ohledu na to přihlásila švýcarská Towit Machinery a dva švýcarští občané. Ti totiž získali od Oršuly část pohledávky za státem.

Jak Radiožurnál už informoval, paralelně tak spustili kroky k zahájení arbitráže proti Česku ve snaze své peníze vymoct. Využívají přitom toho, že stát v minulosti už Oršulovu pohledávku uznal a navíc s ní argumentoval i ve sporu s Diagem.

Kdo stojí za společností Towit Machinery, není možné z veřejně dostupných zdrojů zjistit. Podle pořadu Reportéři ČT vlastní Towit přes kyperskou firmu Švýcar Roland Lapp. V minulosti firmu média spojovala s ocelářským holdingem vítkovického podnikatele Zdeňka Světlíka. Ten ale spojení se společností dlouhodobě odmítá.

Tvrdý boj

​Samotná kauza Diag Human sahá do počátku 90. let minulého století, kdy chtěl Šťáva rozjet byznys s krevní plazmou. Varovný dopis tehdejšího ministra zdravotnictví Šťávovým zahraničním partnerům před podnikatelem a jeho společností ale celý projekt ukončil dřív, než stihnul pořádně začít.

Šťáva se od té doby s Českem soudí. Nález mezinárodních arbitrů z roku 2022 navíc detailně popisuje to, jak stát v průběhu sporu zneužíval svou moc ve snaze Šťávu a jeho firmu porazit. O zneužívání tajných služeb, policie, ale i nedůvěryhodných tuzemských rozhodců psal Radiožurnál už dříve.

Páteční jednání přichází poté, co soudce David Foxton letos v srpnu shodil poslední tři námitky státu proti nálezu mezinárodních arbitrů.

Všechny námitky se dotýkaly podobného tématu: zda Šťáva a jeho firma uskutečnili v Česku investici, zda se na ni vztahuje Česko-švýcarská dohoda o ochraně investic, která vstoupila v platnost až později, a také zda tato dohoda platí i v situaci, kdy firmu Diag Human po roce 2011 kontroloval lichtenštejnský fond.