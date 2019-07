Německo vydalo rozvědčíka jugoslávské tajné služby do Chorvatska. Za vraždu emigranta dostal doživotí

Německo ve čtvrtek vydalo do Záhřebu bývalého člena vedení jugoslávské tajné služby Josipa Perkoviče, který byl odsouzen na doživotí za podíl na vraždě chorvatského emigranta v 80. letech. Informoval o tom server Balkan Insight. Záhřeb 16:05 11. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý člen vedení jugoslávské tajné služby Josip Perkovič byl odsouzen na doživotí za vraždu chorvatského emigranta v 80. letech | Zdroj: Reuters

Perkoviče a jeho nadřízeného v jugoslávské státní bezpečnosti UDBA Zdravka Mustače odsoudil v roce 2016 mnichovský soud k doživotnímu trestu za vraždu Stjepana Djurekoviče.

Ten byl aktivní v chorvatských emigrantských kruzích v tehdejším Západním Německu a otevřeně vystupoval proti někdejšímu jugoslávskému komunistickému režimu. Zavražděn byl na příkaz státní bezpečnosti v roce 1983.

Perković přiletěl do Záhřebu linkovým letadlem v doprovodu policistů v civilu. Ihned po přistání byl převezen do vězení s nejpřísnější ostrahou. Již dříve mu chorvatský soud snížil jeho trest na 30 let vězení, neboť doživotní trest chorvatský právní řád nezná.

Mustač zastával funkci šéfa jugoslávské státní bezpečnosti v Chorvatsku a Perković byl ředitelem sekce zodpovědné za sledování emigrantů.

UDBA nechala po druhé světové válce podle odhadů zlikvidovat až 200 jugoslávských disidentů působících v emigraci. Většinou se jednalo o nacionalisty, kteří odmítali komunistický režim i národnostní uspořádání Jugoslávie po roce 1945.

Cílem atentátů se stávali také emigranti, kteří spáchali válečné zločiny během druhé světové války. Jen v Západním Německu bylo na příkaz státní bezpečnosti zabito 67 emigrantů, většinou etnických Chorvatů, Srbů a Albánců.