‚Chtěli jsme mír, odpověděli jste válkou.‘ Nejezděte na konferenci OSN, vyzvala kolumbijská gerila

Kolumbijská gerila EMC vyzvala delegáty, aby nejezdili na konferenci OSN o biodiverzitě COP16, která se bude konat v kolumbijském městě Cali od 21. října do 1. listopadu. Píší to v neděli agentury EFE a AFP. Dříve skupina oznámila, že pozastaví své boje během konání konference COP16, názor však změnila poté, co proti ní kolumbijská vláda oznámila vojenskou operaci.

Bogotá 10:18 13. října 2024