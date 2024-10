Floriďanům hrozí dlouhodobé psychické potíže. Problémem je častější opakování živelních katastrof

Obyvatelé velké části Floridy kvůli živelním pohromám opakovaně zažívají úzkosti, nejistotu a strach. Podle odborníků na psychické zdraví to na nich může zanechat trvalé následky, píše na webu americká televize CNN. Tallahassee 21:19 26. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hurikánu Milton, který si na Floridě vyžádal životy 17 lidí, o dva týdny dříve předcházelo řádění bouře Helene, při níž v tomto státě zemřelo 20 lidí | Foto: Jose Luis Gonzalez | Zdroj: Reuters

Amber Henryová k sobě tiskla své čtyři děti, se kterými stála na troubě u nich doma ve městě Lakeland na Floridě. Venku vybuchovaly elektrické transformátory. Oknem do bytu se jim valila povodeň vyvolaná hurikánem Milton a jejich lednice pomalu odplouvala. Její dcera, které bude zanedlouho 11 let, plakala, že ještě nechce zemřít. Obdobné pocity úzkosti zažívají obyvatelé Floridy opakovaně.

Hurikánu Milton, který si na Floridě vyžádal životy 17 lidí, o dva týdny dříve předcházelo řádění bouře Helene, při níž v tomto státě zemřelo 20 lidí. Spolu s materiálními škodami za sebou dva hurikány, které na poloostrov na jihovýchodě USA udeřily během krátkého období, zanechaly spoušť v podobě zoufalství a pocuchaných nervů, kvůli čemuž by mnoho Floriďanů mohlo podle expertů být náchylnějších k depresím a posttraumatické stresové poruše.

„Jen těžko si lze nepředstavovat to utrpení,“ řekl Chad Chronister, velitel policie v okrese Hillsborough. Když si prohlížel následky záplav v městečku Valrico východně od Tampy, slzy se mu draly do očí. Jen v tomto okrese záchranáři odvezli na bezpečnější místa stovky lidí. „Kam tito lidé půjdou, když nemají rodiny? Nemají přátele. Nemají peníze, aby mohli jít do hotelu. Co se s nimi stane?“ Kladl si Chronister otázky.

A i když voda po záplavách opadne, stres a úzkosti mohou přetrvat. V případě lidí na Floridě, kteří v letech 2017 a 2018 zažili hurikány Irma a Michael, byla vyšší pravděpodobnost, že budou trpět různými psychickými potížemi, ukázala studie z roku 2022.

Úzkosti a deprese

Hurikány a záplavy vyvolávají úzkosti, deprese a stres. Mohou prohloubit stávající psychické problémy a způsobit nové. Je možné, že jsou nejzávažnějším zdravotním dopadem, jaký tyto přírodní katastrofy mohou mít.

Psycholožka a profesorka veřejného zdraví z Kalifornské univerzity v Los Angeles Dana Rose Garfinová říká, že lidé jsou nyní v mnohem vyšší míře vystaveni opakovanému působení stresu. Nemají čas se vzpamatovat z jedné krize před příchodem další.

„V tomto případě bylo navíc nemožné se fyzicky vyrovnat s následky jedné katastrofy a už přišla další. Lidé ani nestihli odklidit nepořádek po hurikánu Helene,“ podotkla Garfinová, která se podílela na vzniku zprávy z roku 2022.

Policisté v okresu Hillsborough zachránili 135 seniorů evakuovaných do centra s chráněným bydlením. Mnoho z nich se pohybuje na invalidním vozíku nebo s pomocí chodítka. Centrum zaplavila voda. Když čekali na autobus, stále se třásli a popisovali, jak noc strávili s nohama ve vodě, která se valila okny a ventilací. Chad Chronister o nich chvějícím se hlasem řekl, že „toho moc nemají a o všechno přišli“.

Stále častější extrémy

V situaci, kdy vědci předpovídají častější extrémy v počasí, obavy kvůli dopadům opakujících se katastrof na duševní zdraví lidí narůstají. Očekává se, že v budoucnu by hurikány přicházející krátce po sobě mohly být častější, zejména v oblastech na pobřeží Mexického zálivu. „V minulosti jsme přemýšleli o tom, jak se vypořádat s jednou takovou událostí. Lidé nepomýšleli na to, co si počít v případě, že budou přicházet jedna za druhou,“ řekla Ning Linová, profesorka environmentálního inženýrství z Princetonské univerzity.

Plný rozsah emoční zátěže, jakou pro obyvatele znamenají časté přírodní katastrofy, nebude ještě nějakou dobu viditelný, říká psychiatrička Gail Saltzová z newyorské Presbyteriánské nemocnice. Ale výsledky výzkumu ukazují, že lidé budou náchylnější k psychickým problémům a že pro ně bude zřejmě těžší se z nich vzpamatovat.

Kaylu Laneovou, jejího bratra a matku minulý čtvrtek brzy ráno vzbudilo to, když strom vyvrácený hurikánem Milton probořil střechu jejich domu. Izolace a kusy dalšího materiálu dopadly do obývacího pokoje na gauč, na kterém všichni o něco dříve seděli.

„Teď je to dům pro veverky,“ řekla Laneová k tomu, co zbylo z jejich domu v městečku Bartow necelých 65 kilometrů východě od Tampy. Útočiště našli v hotelu. Rodina je na tom podle Laneové „dobře fyzicky, psychicky ale spíš ne“.