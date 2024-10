Hurikány Helene a Milton neušetřily ani kostely. Jeden z nejstarších z nich je v obci Madeira Beach

Bílý kostel s červenou střechou je nejstarším evangelickým kostelem na Bariérových ostrovech. Jak říká sekretář náboženské obce Ryan Mock, první bohoslužba se v něm sloužila před 80 lety. Je v mnoha ohledech zvláštní. Na průčelí kostela je kříž s Kristem, který má ale jednu ruku uvolněnou a podává v ní příchozím holubici.

Už v roce 1944 byl kostel postavený z betonových tvárnic a stavba tedy odolala hurikánu. Voda, která vtrhla dovnitř, ale napáchala ohromné škody.

„Na podlaze byl koberec, byly tady lavice. Všechny lavice byly pod vodou, která dosahovala asi do metru a dvaceti centimetrů. Také knížky a vše, co bylo v lavicích, skončilo pod vodou. Co se podařilo uchovat, je na balkóně, kde jsou lavice v suchu, zůstala tam i aparatura. Také celá střecha vypadá, že je v pořádku, nepoškozená jsou vitrážová okna, ale tady šlapeme po podlaze, koberec Milton strhal a lavice jsou vystěhované venku,“ popisuje Mock.

Pohled na zničený majetek kostela | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Ve vedlejší budově byly učebny katechismu pro děti. I v ní to vypadá velmi podobně.

„Ve vedlejší budově tráví děti čas, když jsou rodiče na mši, aby se nenudily, tak tady mají pro sebe různé aktivity, tady se učí a čtou si z dětské Bible. Dneska už tady jsou pouze holé stěny, které při hurikánu zmizely pod vodou tak do metru a půl, byly úplně promočené. Veškeré knížky, všechny kresby, všechno, co děti vyrobily, to všechno vzala velká voda,“ uzavírá Mock.

Poničená je hlavně podlaha kostela | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Pastor kostela Connor Grabs se přišel podívat poprvé po vyklizení kostela a skoro to tam nepoznával. Na pódiu, odkud mluvil, bývala kapela, která k bohoslužbě hrála. Zůstal jen dřevěný stupínek a zbytek oltáře. A i to bude muset ven.

Ze všeho nejdůležitější teď bude podle Kevina Reise, farníka a pracovníka opravárenské firmy, zabezpečit střechu. Potom obnovit elektrické rozvody, vodovod a kanalizaci a vzduchotechniku. Až pak se může začít uvažovat o nové podlaze a zařízení kostela. Dodací lhůty například panelů elektrojističů jsou ale mnohaměsíční.

Pastor evangelického kostela s výhledem na pláž mexického zálivu v obci Madeira Beach na ostrově Treasure Island by chtěl sloužit vánoční mši už zase zpět ve svém kostele. Ví ale, že škody jsou velké a opravy budou náročné. Věří ale, že se farníci dostanou zpátky do lavic tohoto kostela někdy na jaře příštího roku.