Francouzi vybírají prezidenta: Macron i Le Penová už odevzdali svůj hlas, volby doprovází nízká účast

Současný centristický prezident Emmanuel Macron volil kolem 13.00 v pobřežním městě Le Touquet.

Jeho vyzyvatelka, nacionalistická kandidátka Marine Le Penová hlasovala před polednem v Hénin-Beaumont na severu země.

O příštím prezidentovi může rozhodnout 49 milionů Francouzů. Druhé, rozhodující kolo prezidentských voleb ale zatím doprovází nízká volební účast. Paříž 17:00 24. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současný centristický prezident Emmanuel Macron a nacionalistická kandidátka Marine Le Penová | Foto: JB Autissier, Panoramic/Laurent Sanson/Reuters | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Polední volební účast se pohybovala přes 26 procent, jde o nejnižší volební účast za posledních nejméně patnáct let. Při posledních prezidentských volbách před pěti lety se počet odevzdaných hlasů během dopoledne blížil 30 procentům.

Velmi nízká účast je letos tradičně v Paříži a na jejím předměstí, v departmentu Seine-Saint-Denis. Naopak více lidí přišlo odevzdat svůj hlas na západě Francie, ale i v některých oblastech na jihu země.

Hlasovací místnost je při fr. prezidentských volbách i ve VŠ politických studií Sciences Po v https://t.co/8MH6Nr7b36řížském obvodu. Účast ve volbách v poledne je tu podobná jako jinde ve FR. Kolem 26% tj.nízká. Rozhodnutí Macron x Le Pen dnes do půlnoci. ⁦@iROZHLAScz⁩ pic.twitter.com/7BtrK4KaUT — Pavel Novák (@Albena937) April 24, 2022

Nicméně ta polední účast nemusí vždy znázorňovat volební dynamiku. Ve větších městech jako v Paříži nebo Lyonu platí, že lidé chodívají hlasovat později. Volební místnosti jsou například v hlavním městě otevřené až do 20.00.

Nízká volební účast by mohla poškodit spíše Marine Le Penovou, která má mladší voliče, z dělnických čtvrtí a z předměstí. Vypovídá ale spíše o tom, že lidé nechtějí volit ani jednoho z kandidátů. Zklamaní lidé říkají, že je to pro ně volba z bláta do louže. Mnohdy to tak neodevzdávají hlas pro někoho, ale spíše proti někomu.

Radnice https://t.co/N8xvmN5qPIřížského obvodu. Čtvrti, kde je i Mattignonský palác - sídlo premiéra, Invalidovna a také ambasáda rf. Zájem o hlasování je zřetelně vyšší, než na periferii. I tady ale za dopoledne přišla jen čtvrtina zaregistrovaných voličů. ⁦@iROZHLAScz⁩ pic.twitter.com/9JAHZcdYKu — Pavel Novák (@Albena937) April 24, 2022

Le Penová strávila dopoledne na severu Francie. Kampaň sice oficiálně skončila v noci na sobotu, ale politička si užívala vřelého přijetí ze strany svých stoupenců a do volební místnosti nijak nespěchala. V patách se jí sice držela ochranka, Le Penová ale byla v družném hovoru s místními obyvateli, fotografovala se s nimi a postupně vzala do náruče několik dětí.

Ve volební místnosti Le Penová dlouze pózovala se svým volebním lístkem, než ho nakonec vhodila do urny. Po dalším úsměvech a fotografiích zamířila na oběd s místními politiky.

A voté ! pic.twitter.com/Nm3YnrxBI1 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) April 24, 2022

Macron cestu do volební místnosti rovněž využil k přesvědčování nerozhodnutých voličů. Spolu s manželkou Brigitte vyrazili pěšky ulicí lemovanou davy lidí. Poté se v koloně aut přepravili do blízkosti volební místnosti, kde pokračovali v kontaktu s veřejností.

Le Touquet má pro pár velkou symboliku, právě zde se před 15 lety brali a tráví zde některé víkendy. Po téměř hodině nakonec prezident dorazil do volební místnosti, pozdravil se s místními politiky a už bez průtahů odhlasoval.

Oba kandidáti se pak vypravili zpět do Paříže sledovat průběh voleb ze svých štábů. Francouzi mají možnost hlasovat o budoucím prezidentovi do 19.00. Ve velkých aglomeracích se místnosti uzavřou o hodinu později. Brzy potom bychom měli znát odhady toho, kdo se stane vítězem voleb.

Dalšími podstatnými daty po prezidentských volbách budou 12. a 19. červen, kdy se uskuteční parlamentní volby. Ty rozhodnou o tom, s jakou vládou bude zvolený prezident spolupracovat, a zda budou ze stejného politického tábora.