‚Abychom takový požár uhasili, musíme doslova rozorat půdu.‘ U Žehrova na Mladoboleslavsku hoří les

Hasiči od rána pokračují s hašením hořícího lesa u Žehrova na Mladoboleslavsku. V těžko přístupném terénu jim pomáhá uklidňovat požár vrtulník s bambivakem. Zásah potrvá celý den. Na zhruba hektarové ploše začalo hořet ve čtvrtek večer. Na místě zasahuje 55 hasičů a 23 kusů techniky, řekl mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora. Mladá Boleslav 13:27 10. května 2024

Oheň byl ve čtvrtek přibližně na ploše 100 krát 100 metrů, přes noc se zásadně nerozšířil. „Viditelná plocha je víceméně stejná, nedochází k plamennému hoření, ale prohořívá hrabanka,“ řekl Sýkora. Hrabanka může jít až metr do hloubky pod povrch, uvedli hasiči na síti X.

„Abychom takový požár uhasili, musíme doslova rozorat půdu. To se dělá buď vodním proudem, nebo speciálním vybavením,“ uvedli hasiči. Vodu z cisteren musí nahoru dostávat pomocí několika čerpadel. Na místě jsou specialisté na lesní požáry, takzvaný lesar team.

Jak dlouho zásah potrvá, zatím není možné odhadnout. „Bude záležet na tom, jak hluboko se požár dostal, to zatím nevíme,“ řekl Sýkora. Obtížné bude i dohledávání ložisek požáru a dohled nad místem, do kterého se zapojí i dobrovolní hasiči. To může trvat i několik dní.

Ve čtvrtek večer dorazilo k požáru lesa šest jednotek hasičů, přiletěl i policejní vrtulník s vakem na vodu. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř kvůli většímu počtu zasahujících jednotek. Hašení požáru postupovalo kvůli těžkému terénu a tmě pomalu, přístupové cesty byly zatarasené popadanými stromy.