Centrum Paříže se před olympiádou mění ve staveniště. Cestujícím vadí hlavně uzavírky metra

Cestující v Paříži si stěžují na zavírání klíčových stanic pařížského metra před zahájením olympijských her. Důvodů, proč je město uzavírá už necelé tři měsíce před slavnostním zahájením Her, je přitom hned několik.

Uzavírky se týkají klíčových stanic metra na Náměstí svornosti a také Tuilerijské zahrady. Právě v těchto místech totiž budou improvizovaná olympijská sportoviště, která po konci olympijských a paralympijských Her zmizí.

Náměstí svornosti bude totiž hostit olympijské disciplíny ve skateboardingu nebo v basketbale tři na tři. V těchto místech jsou už nyní vidět probíhající přípravy, rostoucí tribuny a musí se také připravit zázemí pro sportovce a diváky.

Všechna sportoviště budou v bezpečnostním perimetru, a proto už Paříž zavírá některé stanice metra. Stanice Náměstí svornosti a Tuilerijské zahrady budou už 17. června uzavřené a dalších stanic bude postupem času přibývat a to hlavně v okolí olympijských sportovišť v centru Paříže.

Během olympijských her v Paříži se fanoušci mohou těšit na to, že se sportovní klání budou konat přímo v centru města a to včetně slavnostního nástupu na řece Seině. Uzavírání stanic metra bude platit i pro stanici Trocadéro, což je další klíčová dopravní tepla před Eiffelovou věží.

Hry ale neovlivní jen provoz metra, omezeny budou také autobusové linky, které budou odkláněné a přesměrované.

A co přesně vadí asociaci cestujících? Hlavně to, že budou uzavřené již zmiňované stanice metra v centru města. Na Náměstí svornosti jsou linky metra 1, 8 a 12 a asociace upozorňují na to, že to bude velký zásah pro plánování cest místních obyvatel.

Vedení města připouští, že olympiáda bude mít velký dopad na celkovou přepravu ve městě, a proto vyzývá své obyvatele, aby si vyhledávali náhradní trasy přes mobilní aplikace dopravního podniku.

Metro kolabuje už teď

Už nyní si mohou cestující v pařížském metru všimnou kampaně, která vyzývá Pařížany, aby v průběhu Her preferovali práci z domova. Momentálně jsou už jednotlivé stanice metra, kde budou olympijská sportoviště, barevně vyznačené. Ve stanici Saint-Denis je například k vidění, že je zde aquacentrum.

A jak si pařížské metro poradí s náporem milionů cestujících během olympijských her? Na to se už dlouhodobě ptají nejen Pařížané. Výhodou je, že olympijské hry se budou odehrávat v době, kdy se město na přelomu července trochu vylidní.

Zároveň je však jasné, že se na olympiádu přijedou podívat stovky tisíc, možná i miliony fanoušků. Bohužel se ve městě nepodařilo dostavět některé linky metra a už teď, když se cestující přepravují ve špičce, tak kapacita metra nestačí. Lidé si tak musí nechat ujet několik souprav a nastoupit pak do další, kde je méně cestujících. Už teď tedy metro provoz nezvládá.

Olympiáda ale omezí i silniční dopravu v okolí Paříže a místní obyvatelé budou muset k vjezdu do svého bydliště mít speciální povolení.

V silniční dopravě se také 15. července spustí takzvané olympijské pruhy - 185 kilometrů silnic a dálnic v okolí Paříže. V těchto místech bude vždy jeden vymezený pruh, kde budou jezdit akreditované vozy, záchranka, policie, hasiči a vozy se sportovci.

Obyvatelé, kteří žijí v bezprostřední blízkosti olympijských sportovišť, pak budou mít zmiňovaná povolení. To se týká zhruba 200 tisíc lidí, aby se mohli vracet domů a zaparkovat automobily. Bude to specifická bezpečnostní zóna, kam budou vpuštěni pouze s povolením.