Z 1700 zaměstnanců na deset tisíc. Europoslanci schválili posílení unijní pohraniční a pobřežní stráže

Evropský parlament ve středu podpořil posílení pohraniční a pobřežní stráže EU s cílem připravit ji na současné výzvy související s migrací a bezpečností. Příslušná unijní agentura Frontex by podle schváleného nařízení měla mít do roku 2027 plně funkční stálý desetitisícový sbor. Nařízení rovněž počítá s rezervním týmem pro rychlé nasazení v případě nouzových situací. V současnosti má Frontex zhruba 1700 zaměstnanců. Štrasburk 22:41 17. dubna 2019

„Tento zákon změní způsob, kterým Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž přistupuje k migraci, zajišťuje nových 10 tisíc pohraničníků a zaměstnanců, posiluje boj proti přeshraniční kriminalitě, hájí základní práva a pomáhá v efektivním navracení těch, kteří nemají právo na azyl,“ uvedla zpravodajka nařízení Roberta Metsolová (EPP).

„Naším hlavním cílem bylo, abychom byli spravedliví k těm, kteří potřebují ochranu, pevní k těm, kteří nesplňují podmínky (pro udělení azylu) a tvrdí vůči těm, kteří se snaží zneužít nejzranitelnějších lidí na světě," dodala Metsolová.

Počet zaměstnanců Frontexu by se měl do roku 2021 zvýšit na 5 tisíc a do roku 2027 na dvojnásobek. Podpořit by měl vnitrostátní orgány při plnění úkolů v oblasti kontroly hranic, návratové politiky a boji proti přeshraniční kriminalitě. Posílena má být i spolupráce mezi Frontexem a státy mimo unii. Než vejde nařízení v platnost, musí jej ještě formálně potvrdit členské státy.

Zvládání migrace

„Agentura EU pomáhající s ochranou vnějších hranic hraje zásadní roli při zvládání migrace,“ uvedl poslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který kandiduje v nadcházejících eurovolbách.

Nařízení uvítal i také kandidující Jaromír Štětina (za TOP 09). „Jedině díky navracení těch, kdo nemají nárok na mezinárodní ochranu, bude moci EU poskytnout pomoc těm, kdo ji opravdu potřebují. Je proto zásadní spolupracovat se státy, odkud migranti přicházejí,“ uvedl.

„Evropská pobřežní stráž bude moci zřídit pobočky ve třetích zemích a spolupracovat s místními orgány na navracení migrantů a zvládání migračních toků přímo na místě,“ dodal.