‚Ochrana našich hranic je naší věcí.‘ Premiéři Česka a Polska jsou proti rozšíření Frontexu

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš se v pondělí ve Varšavě shodl se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým v otázkách migrace i hlavních témat vrcholné schůzky Evropské unie, která se uskuteční tento týden v Bruselu. Oba ministerští předsedové podobně hovořili o potřebě pomáhat zemím, odkud se do Evropy snaží zamířit migranti, a skepticky se vyjádřili k návrhu Evropské komise rozšířit unijní pohraniční agenturu Frontex a zvýšit její rozpočet. Varšava 14:18 15. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český premiér Andrej Babiš a polský předseda vlády Mateusz Morawiecki | Foto: Alik Keplicz | Zdroj: ČTK/AP

„Naše stanoviska jsou velice blízká,“ řekl hostitel, polský premiér Mateusz Morawiecki. „Máme jednoznačné stanovisko, že ochrana našich hranic je naší věcí. Neexistuje, abychom byli přinuceni přijímat migranty,“ zdůraznil.

„Uprchlíkům je třeba pomáhat v zemích, odkud pocházejí, a je třeba posilovat vnější hranice. Toto stanovisko jsme (na červnovém summitu EU) ubránili a určitě od tohoto postoje neustoupíme,“ dodal polský předseda vlády.

Morawiecki souhlasí také s názorem českého premiéra Andreje Babiše, že není důvod zásadně rozšířit unijní pohraniční agenturu Frontex a prudce zvýšit její rozpočet.

„Obáváme se, že zvětšení prostředků na Frontex by znamenalo zmenšení prostředků ve strukturálních a regionálních fondech EU,“ vysvětlil.

Během návštěvy Polska se premiér @AndrejBabis setkal také se svým protějškem @MorawieckiM. Hovořili spolu o migraci, vnitřní bezpečnosti, brexitu a víceletém finančním rámci. Tématem byly i přípravy na společné setkání obou vlád v polovině listopadu v Praze. pic.twitter.com/GfIl1arUwU — Úřad vlády ČR (@strakovka) 15. října 2018

Polsko se také snaží „udržet nějakou střední cestu“ při odchodu Británie z EU, tedy „ani tvrdý brexit, ani velké ústupky Velké Británii“. Britům v Polsku zaručíme stejná práva jako dosud, protože britská premiérka Theresa Mayová zaručila Polákům na ostrovech stejná práva jako dosud, dodal Morawiecki.

„Ve vyjmenovaných tématech máme absolutní shodu,“ poznamenal Babiš. Po úspěchu na červnovém summitu EU se domnívá, že by státy visegrádské čtyřky (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) měly ohledně migrace předkládat unii vlastní návrhy. Například, že by migranti do EU přicházeli na pracovní víza, tak jak se děje se zahraničními pracovníky v Česku.

„Evropa by se měla soustředit, aby se do schengenského prostoru dostaly další země, Chorvatsko, Bulharsko a Rumunsko. Nemá totiž logiku, abychom bránili území, které není ucelené,“ poznamenal šéf českého kabinetu.

Nadále také pochybuje o návrhu Evropské unie posílit Frontex. Je podle něj otázka, zda by se tyto prostředky nedaly lépe využít například na posílení spolupráce se severoafrickými státy.

Ohledně brexitu souhlasí s výroky polského premiéra. „Máme zájem, aby brexit proběhl dohodou, aby byl rozumný,“ zdůraznil.

Babiš připomněl, že s polským premiérem se uvidí nejen na summitu EU, ale i na oslavách 100. výročí vzniku Československa v Praze a na společném zasedání vlád obou zemí v půli listopadu.

Premiér Babiš se v operačním středisku EU ag.Frontex zajímal o možnost sledování lodí ve Středozemním moři směřujících k evropským břehům. Ve varšavském sídle Frontexu se chce dozvědět, proč má mít agentura v budoucnu podle návrhu EK 10 tis. příslušníků. ⁦@iROZHLAScz⁩ pic.twitter.com/0qmcnPNYwg — Pavel Novák (@Albena937) 15. října 2018

S výkonným ředitelem agentury @Frontex Fabricem Leggerim mluvil @AndrejBabis o financování a působení agentury. Jaké jsou činnosti v centrále v Polsku a jak funguje koordinace s terénem. Prohlédl si také situační místnost. pic.twitter.com/t4j6nFoq8B — Úřad vlády ČR (@strakovka) 15. října 2018