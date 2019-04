Posilovna a sociální sítě. Slovenská divadelní hra o Kotlebovi vysvětluje svět dezinformací

Příští týden rozhodne slovenský nejvyšší soud o tom, zda rozpustí krajně pravicovou parlamentní stranu Mariana Kotleby. Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) se kvůli tomu možná jednou dostane i do hodin slovenského dějepisu, už teď se ale objevuje v mediální výchově. Radiožurnál vás zavede na jednu netradiční hodinu, která pomocí divadelní hry vysvětluje studentům, jak se šíří hoaxy. Nitra 12:12 23. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příští týden rozhodne slovenský nejvyšší soud o tom, zda rozpustí krajně pravicovou parlamentní stranu Mariana Kotleby (na snímku) | Zdroj: Profimedia

Dva herci, jedno plátno, basketbalový koš a hodně nařezaných fotbalových míčů. To je vše, čím se autoři hry Hoax z Divadla Andreja Bagara v Nitre snaží divákům vysvětlit svět dezinformací.

Když už chcete vysvětlovat hoaxy, musíte mít někoho, kdo je šíří. A v tomto případě jsou tím nejdůležitějším aktéři: Majo se svým kamarádem.

Oba tráví většinu času v posilovně nebo na sítích. Majo chce mít respekt, být aktivní a hlavně se ubránit všemu cizímu, neslovenskému a také svým frustracím.

Kdo se vyzná ve slovenské politice, ví, že tento příběh kopíruje linku krajně pravicové strany Mariana Kotleby. I když si tvůrci dávají velmi záležet na tom, aby jeho jméno nikde nezaznělo.

Župné volby

Podle dramaturgyně hry Slávky Civáňové byly starší motivací ke hře také tehdy se blížící župné volby, v kterých měli krajně pravicoví politici velké šance na vítězství.

„Opravdu byly tématem extremistické strany a voliči těchto stran. Samozřejmě mnoho průzkumů ukazovalo, že to jsou právě prvovoliči a že informace často čerpají ze sociálních sítí. Takže to rozhodlo, že do tohoto tématu půjdeme,“ popisuje Radiožurnálu dramaturgyně.

Reakce jsou dosud vesměs pozitivní a školy mají o představení zájem. Divadelníci ale také čekali, že se na premiéře ukážou i nějací zástupci kotlebovců. Nedočkali se. Krajní pravice reagovala jen skrze svá alternativní média. Informovala v nich o tom, že se umělci snaží manipulovat veřejné mínění, šíří lži nebo hoaxy.