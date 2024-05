Vypnout u 2:0, anebo pustit na posledních pět minut? Hokejové mistrovství pro ty, kteří na něj nemají čas

Kdy se toho na ledě moc neděje, kdy naopak velmi a kdy se prohrávajícímu týmu rozplývá naděje na vyrovnání? Mírnou nápovědu nabízejí data ze sedmi mistrovství světa od roku 2016. Praha 6:20 10. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za posledních 10 let se Kanaďané dvakrát dokázali proti Švédům zvednout z tříbrankového manka. Naprostá většina zápasů je ale při dosažení takového rozdílu již rozhodnutá | Zdroj: Reuters

Základní hrací doba hokejového utkání má sice 60 minut, od úvodního vhazování do času 60:00 to ale na posledních sedmi mistrovstvích světa většinou trvalo dvě a čtvrt hodiny nebo více. Data z těchto turnajů zároveň ukazují, že divácky atraktivní momenty nejsou v utkáních ani turnaji rozprostřeny rovnoměrně. Těm, kteří nemají tolik času, a přitom by rádi byli u toho nejzajímavějšího, se proto nabízí několik úsporných diváckých strategií.

Strategie č. 1: vynechat první minuty

Úvody zápasů, ale i druhých a třetích třetin bývají opatrné. V první minutě padá nejméně gólů, následuje ji 41. minuta. To samé vidíme ve statistice vyloučení a následných přesilovek.

Jistě, mnoho času to neuspoří, ale někomu to třeba může dodat více trpělivosti při vyzvedávání ve školce před odpoledním zápasem.

Strategie č. 2: odejít, když je to o dva góly

Riskantní přístup. S největší pravděpodobností ušetří čas strávený sledováním již rozhodnutého klání, zároveň ale může člověka ochudit o obrat, na který se bude vzpomínat i po letech.

Vyhlídky týmů prohrávajících o dva góly postupně hasnou od 25. minuty. Do tohoto bodu hry v minulosti paradoxně kolísaly, ba i rostly – prohrávat takto až ve druhé třetině je znakem vyrovnané hry, zatímco po deseti minutách jde spíš o příznak blížící se exhibice favorita.

V polovině zápasu už je šance na dorovnání (byť třeba nakonec následované prohrou) 20 procent. Na začátku třetí třetiny už jen 10 procent. Ve statistikách je patrný psychologický efekt gólu do šatny před druhou sirénou.

Riziko této divácké strategie jsme zmínili: naděje umírá poslední. Od roku 2017 se na mistrovství světa podařilo třem týmům dorovnat dokonce rozdíl tří branek. Kanada před dvěma lety prohrávala se Švédskem ve čtvrtfinále 0:3 ještě ve 41. minutě, přesto přes něj nakonec postoupila. Kdo vypnul, musel litovat.

Strategie č. 3: pustit až konec

Extrémní přístup, kterému však nahrává agregovaný tvar 426 utkání na posledních sedmi světových šampionátech. Nejvíce gólů padá v poslední minutě – pochopitelně, protože prohrávající týmy sahají po power-play. Atraktivita však roste už od 57. minuty, což je vidět jak na počtu branek, tak počtu i délce vyloučení. Zvlášť přibývá trestů udělených za hrubost: hráči se ke konci pouští do bitek. To platí i v posledních minutách první a druhé třetiny.

Devadesátiprocentní jistotu, že stihnete posledních pět minut zápasu, dává pustit přenos rovné dvě hodiny po oficiálním začátku utkání.