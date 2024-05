‚Excelence, respekt a přátelství‘. Češka se zapojila do olympijské štafety, s pochodní běžela v Marseille

Olympijská pochodeň putuje jihem Francie. V přístavním městě Marseille se do olympijské štafety zapojilo zhruba 200 lidí. Mezi nimi i jediná Češka, Lenka Henebergová z Univerzity Karlovy. Spolu s dalšími zástupci byla součástí evropského týmu. „Držet ten plamen a uvědomovat si všechny hodnoty, které reprezentuje - excelence, respekt a přátelství – tak to bylo to, co jsme asi všichni cítili,“ řekla Lenka pro Radiožurnál. Od stálého zpravodaje Marseille 8:28 10. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běžkyně Lenka Henebergová se jako jediná Češka zapojila do olympijské štafety ve Francii | Foto: Lenka Henebergová

„Mně je 53 let. Mám pocit, že jsem zažila něco, co jsem v životě nečekala, že zažiju. Dost možná už něco podobného nikdy nezažiju. Já si to užívám. Jsem nesmírně vděčná za nominaci, kterou udělal francouzský institut v Praze a za podporu Univerzity Karlovy a Fakulty tělesné výchovy a sportu, “ řekla Lenka Henebergová, která je členkou kolegia rektorky Univerzity Karlovy a zároveň proděkanka pro zahraniční styky.

Spolu s dalšími 26 zástupci byla součástí evropského týmu, jehož kapitánka byla z Ukrajiny. Lenka běžela s olympijskou pochodní u marseilleského muzea.

„Pochodeň má 1,5 kg. Na to jsme byli upozornění už při nominaci, jestli to zvládneme udržet v ruce. Má krásný tvar a je v ní opravdu oheň, který vzplál v Aténách ze slunce. Držet ten plamen a uvědomovat si všechny ty hodnoty, které reprezentuje - excelence, respekt a přátelství – tak to bylo to, co jsme asi všichni cítili,“ řekla Lenka.

Lenka Henebergová byla spolu s dalšími 26 zástupci součástí evropského týmu | Foto: Lenka Henebergová

Češka začala pravidelně běhat po 40. narozeninách. Má za sebou dva maratony a běhá pro projekt Paměť národa.

V Marseille mohla čerpat nejen z těchto tréninků, ale i z divácké podpory u trati.„Publikum v ulicích bylo úžasné, jak podporovali. Měli jsme společný pokřik „Europe“ (pozn.redakce Evropa). Diváci se k nám přidávali,“ řekla Lenka.

Bezpečnostní opatření

Běžkyni překvapila bezpečnostní opatření, která doprovázejí olympijskou štafetu ve Francii.

„Vedle náš bylo několik běžců, kteří zabezpečovali to, aby se nikomu nic nestalo. I to množství aut a policistů v Marseille je ohromující,“ popsala.

Olympijská pochodeň dorazila k břehům Marseille. Přivezla ji historická třístěžňová plachetnice Belem. Na plážích ji vítaly desítky tisíc lidí. Už za necelé dvě hodiny loď vpluje do starého marseillského přístavu.@iROZHLAScz @Radiozurnal1 @RadiozurnalS pic.twitter.com/Mc9R1zjBqt — Martin Balucha (@MartinBalucha) May 8, 2024

Mluvčí francouzského ministerstva vnitra Camille Chaizeová potvrdila, že se francouzské úřady zaměřují na hrozbu útoků plánovaných ve Francii i ze zahraničí.

„Olympijská pochodeň navštíví 66 departementů a přes 450 měst. Kolem běžců s olympijskou pochodní jsou policisté a četníci. Mají zabránit jakémukoliv pokusu o narušení bezpečnosti konvoje, který doprovází olympijskou štafetu,“ řekla Chaizeová.

Po březnovém teroristickém útoku v Moskvě Francie zvýšila varování před terorismem na nejvyšší stupeň a aktivovala tak ještě víc policistů i vojáků, kteří hlídkují na nádražích, letištích, u vládních budov i u olympijských sportovišť.