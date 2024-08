‚Hyeny‘. Zloději vykradli dům účastníka Slovenského národního povstání zatímco byl na oslavách výročí

Zloději během čtvrtečních oslav 80. výročí zahájení Slovenského národního povstání (SNP) vykradli dům jednoho z posledních žijících přímých účastníků tohoto ozbrojeného vystoupení proti nacismu Vladimíra Strmeně. Policie v pátek podle portálu noviny.sk zadržela muže, kterého z činu podezřívá a který se k vloupání přiznal. Slovenský prezident Peter Pellegrini krádež na sociálních sítích označil za hyenismus. Strmeňovi je 96 let. Bratislava 18:37 30. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„V Banské Bystrici se našly hyeny, které využily přítomnosti hrdiny SNP Vladka Strmeně na celodenním programu,“ napsal Pellegrini. Zloději se podle něj vloupali do domu veterána a ukradli mu vzácné a hodnotné věci.

„Je to odsouzeníhodný a opravdu hnusný zločin. Vyzývám ty, co to udělali, aby našli způsob, jak mu vrátit tyto věci, protože je zvrácené, když se někdo vloupá během oslav k jednomu z hrdinů, kteří bojovali za naši svobodu. Hanba vám,“ dodal.

Jen o několik hodin později policie podezřelého díky kamerovým záznamům dopadla a ukradené předměty u něj našla, uvedl portál aktuality.sk. Zloděj ukradl mimo jiné asi 200 eur (5000 Kč) v hotovosti, medaili a zlatý prsten, který si v domě nechala Strmeňova vnučka. Hrozí mu až dva roky vězení.

Vykradení domu odsoudil také slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, který varoval, že takto zbabělé činy nebude tolerovat.

Zahájení SNP 29. srpna 1944 si Slovensko každoročně připomíná státním svátkem. Povstání patří k nejvýznamnějším událostem moderních slovenských dějin. Ačkoliv ozbrojené vystoupení proti německé okupaci a domácímu kolaborantskému režimu skončilo porážkou povstalců, podařilo se mu několik měsíců vázat část německých sil, které nemohly být nasazeny na východní frontě.