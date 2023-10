Šedivý: V Izraeli selhala rozvědka i vláda, pověst Mosadu utrpěla. Signály útoku byly vidět i z Česka

Mezi příslušníky hnutí Hamás a izraelskými vojáky nadále dochází k izolovaným bojům. Egypt, který často slouží jako prostředník, v pondělí uvedl, že s Izraelci opakovaně hovořil o velké hrozbě, ale oni se soustředili na okupovaný Západní břeh Jordánu a varování ohledně pásma Gazy zlehčovali. „Selhali politici i zpravodajské služby. Signály byly vidět i z Česka,“ říká Radiožurnálu bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. Rozhovor Praha 19:47 9. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izraelští vojáci prohledávají oblast kolem hranic s pásmem Gazy | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Můžeme už říci jednoznačněji, zda šlo v případě sobotního útoku Hamásu na Izrael o jasné selhání izraelských tajných služeb nebo politického vedení příslušných silových resortů?

Myslím si, že tam je mix těchto důvodů. Politici měli úkolovat svoje zpravodajské služby, aby bedlivě sledovaly, co se děje kolem Izraele. Řada signálů, které svědčí o tom, že se něco děje, byla slyšet i v Česku, například aktivity Íránu.

Izrael se zaměřil na jiné problémy a nechtěl vidět ty, které byly reportovány zpravodajskými službami. Zpravodajci zase selhali, když nebyli schopni zjistit nebo vyhodnotit masivní přípravu Hamásu. Mimo mezinárodních jednání, která určitě Hamás měl, nevyhodnotili ani poměrně velké soustřeďování raket.

Jestli se vystřelilo 3000 raket na území Izraele, je to poměrně velké množství materiálu v pohybu. To všechno měli mít pod kontrolou, prověřit to a varovat před takovým úderem.

Izraelské tajné služby mají pověst nejlepších na světě a míra bezpečnostních opatření v zemi je také známá. Nepřišel tím vlastně izraelský Mosad a armáda o pověst skoro nepřekonatelných a vždy připravených bezpečnostních jednotek?

Izraelci říkají, že to byl největší útok od vzniku země. Samozřejmě mimo válek, které probíhaly, ale to byly regulérní války. Srovnávají to třeba s útokem na newyorská dvojčata. Je evidentní, že do budoucnosti pověst neomylnosti zpravodajských služeb Izraele utrpěla. Uvidíme, do jaké míry budou schopni tento problém řešit.

Íránská stopa

Zmínil jste i vyspělé vojenské vybavení Hamásu. Co podle vás k němu přispělo?

Hamás dlouhodobě spolupracuje s Íránem, který má poměrně vyspělý raketový program. Spoustu informací, které potřebovali operátoři Hamásu, dostali od Íránců.

Dřív střílel Hamás rakety, které létali deset nebo patnáct kilometrů, dnes létají přes čtyřicet kilometrů. Mimochodem mají i některé rakety z Íránu, které mají dosah až 75 kilometrů. Izraelci musí počítat s tím, že i Hamás se zdokonaluje a nemají proti sobě už jen prosté bojovníky. Už má i lidi, kteří jsou vzdělaní a technicky schopní.

Technologie, které použili pro pozemní útok, jsou úplně standardní pro teroristy. Pohybovali se tam pravděpodobně i bojovníci Islámského státu. Ti mají nejspíš na svědomí největší krutosti. Použili i zbraně, které používal Islámský stát v době, kdy bojoval proti irácké armádě a v Sýrii.

Zmínil jste íránskou stopu, je tedy nezpochybnitelná v tom útoku Hamásu? Podle některých expertů by útok bez souhlasu Teheránu nebyl možný.

Myslím si, že asi ano. Připomínám, že někde museli připravit velké množství raket a k tomu jsou potřeba nejdříve komponenty. To by sami Palestinci asi nebyli schopni zajistit. Informací se ukazuje čím dál více, i zpravodajské služby začnou pracovat na plné obrátky. Určitě se dozvíme i to, kde Hamás získal tolik zbraní.

Bývalý náčelník generálního štábu české armády a vedoucí katedry bezpečnostních studií Vysoké školy CEVRO Jiří Šedivý | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas Plus

Jaký vývoj dál předpokládáte? Je izraelská pozemní operace do pásma Gazy na spadnutí?

To je zcela zřejmé. Premiér Netanjahu už řekl, že takovou operaci provedou. Jenom si myslím, že to nebude vůbec nic jednoduchého vzhledem k tomu, že se jedná o skutečně velmi hustě zabydlenou oblast. Bude tam poměrně hodně ztrát na lidských životech a budou to pravděpodobně i izraelští vojáci. Ale operace přijde.