Izraelem chystané zákony výrazně omezí pomoc OSN v Gaze. Většina západu je už dříve kritizovala

Izraelský parlament se v pondělí chystá schválit několik zákonů, kterými zakáže působení úřadu OSN pro palestinské uprchlíky UNRWA v Izraeli a výrazně omezí i jeho činnost v Pásmu Gazy a na okupovaném Západním břehu. Podle serveru The Times of Israel (ToI) tyto zákony téměř jistě dostanou podporu většiny poslanců, navzdory tomu, že je už dříve kritizovala Evropská unie, OSN a také americká vláda. Tel Aviv 18:09 25. října 2024

Chystané zákony už dříve označil za katastrofu generální tajemník OSN António Guterres

Ze série návrhů zákonů v izraelském parlamentu vypadl ten, který měl označit UNRWA za teroristickou organizaci. Na stole jsou ale dva, které podle serveru ToI de facto znemožní tomuto úřadu OSN poskytovat humanitární pomoc v Pásmu Gazy a na Západním břehu. K ní totiž jeho pracovníci potřebují spolupracovat s Izraelem, který má pod kontrolou všechny vstupy do Pásma Gazy.

Tyto chystané zákony už dříve označil za katastrofu generální tajemník OSN António Guterres. Také šéf unijní diplomacie Josep Borrell nedávno varoval před jejich „katastrofálními důsledky“.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken a ministr obrany Lloyd Austin vyjádřili ohledně těchto zákonů obavy minulý týden v dopise izraelskému ministrovi obrany Joavu Galantovi.

Američtí činitelé přiznali, že Izrael může mít pravdu v tvrzeních, že někteří zaměstnanci UNRWA měli vazby na palestinské teroristické hnutí Hamás i mohli být zapojeni do jeho útoku na Izrael z loňského 7. října. Omezení činnosti UNRWA by ale ohrozilo humanitární pomoc do Pásma Gazy zdevastovaného válkou.

S úřadem UNRWA, který má asi 30 000 zaměstnanců mimo jiné v Jordánsku, Libanonu, Sýrii či na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, má Izrael dlouhodobě špatné vztahy. Začátkem roku izraelská vláda úřad obvinila, že se desítky jeho zaměstnanců podílely na teroristickém útoku Hamásu na Izrael. V reakci na toto obvinění řada zemí zastavila financování UNRWA, posléze ho ale obnovila.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu také už dříve vyzval ke zrušení tohoto úřadu OSN a v březnu Izrael podal k OSN oficiální návrh na jeho rozpuštění.

Humanitární krize v Pásmu Gazy se přitom stále prohlubuje, v posledních týdnech se zhoršila zejména na severu tohoto malého území. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk v pátek znovu vyzval mezinárodní společenství, aby chránilo civilisty v Pásmu Gazy. Odsoudil ale také to, že palestinské ozbrojené skupiny zřejmě nadále operují mezi civilisty, které tak ohrožují.

„Izraelská armáda nařídila statisícům lidí, aby se evakuovali, aniž by jim zaručila, že se budou moci vrátit. Jenže neexistuje bezpečná cesta, kudy by mohli odejít. Bomby stále padají, izraelská armáda odděluje rodiny a zadržuje mnohé lidi. I na prchající lidi údajně střílí,“ uvedl Türk. „Čelíme něčemu, co by se mohlo rovnat zvěrstvům a mohlo přerůst ve zločiny proti lidskosti,“ varoval.