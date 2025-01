Americký prezident Joe Biden pronesl svůj poslední oficiální projev k národu. Varoval v něm před řadou ohrožení, která jeho zemi v příštích letech podle něj čekají. Ve Spojených státech prý vzniká oligarchie, která znamená ohrožení demokracie, práv a svobod. Projevem tak završil svoje čtyřleté působení v Bílém domě. O proslovu a prezidentství Joea Bidena hovořil pro Radiožurnál Tomáš Klvaňa, pedagog z University of New York v Praze. Rozhovor Praha 16:13 16. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Musíme říci, že vláda Joea Bidena, ač je dneska velmi nepopulární, byla velmi úspěšná (ilustrační foto) | Foto: Nathan Howard | Zdroj: Reuters

Co byste z toho posledního Bidenova projevu k národu ve funkci prezidenta vyzdvihl? Naplnil očekávání, lišil se od podobných projevů svých předchůdců?

Asi bych vyzdvihl odkaz na dávný projev Dwighta Eisenhowera, který odcházel v roce 1961 z prezidentské funkce s asi vůbec nejznámějším rozlučkovým prezidentským projevem. V tom jako bývalý generál, což bylo zajímavé, varoval před sílou vojensko-průmyslového komplexu ve Spojených státech a z toho vyplývající implikace, že demokracie v Americe může být ohrožena.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Bidenova administrativa byla velmi úspěšná. Slabším momentem byl odchod z Afghánistánu, říká Klvaňa

Tento Eisenhowerův projev se často cituje, ale málo se připomíná, že jeho varování se nevyplnilo. Ač samozřejmě vojensko-průmyslový komplex ve Spojených státech nelze považovat za nevlivný, má velký vliv, tak přece jenom je vždycky pod kontrolou civilní správy.

Já doufám, že toto vědomé varování, ta stylizace do jakéhosi Eisenhowera dvě ze strany prezidenta Bidena dopadne stejně, že to varování před technologickým komplexem, který dnes zcela zjevně ohrožuje liberální demokracii, nakonec probudí hodně Američanů, kteří se začnou starat o integritu svých demokratických institucí.

Co vlastně Joe Biden v posledních dnech a týdnech svého mandátu ještě stihl udělat?

Stihl toho poměrně hodně. Musíme říci, že vláda Joea Bidena, ač je dneska velmi nepopulární, byla velmi úspěšná. A to se projevilo i v těch posledních několika týdnech. Za prvé se jim podařilo poslat opravdu hodně zbraní na frontu ukrajinské straně.

Tam samozřejmě nešlo jenom o zbraně, ale také o další ekonomickou pomoc. Pak samozřejmě americká vláda asistovala při dohodě mezi Hamásem a Izraelem. To jsou všechno další z úspěchů prezidenta Bidena, které v projevu také zmiňoval.

Biden v závěrečném projevu varoval před koncentrací moci. V USA podle něj vzniká oligarchie bohatství Číst článek

Které momenty, když říkáte, že to byl vesměs úspěšný mandát prezidenta Bidena, byste ale označil za slabší? Co se mu nepovedlo?

Mezi slabší momenty samozřejmě patří odchod z Afghánistánu. Ani ne tak rozhodnutí odejít z Afghánistánu, jako spíše způsob odchodu. Bylo to opravdu velmi špatně řízeno. Byl to takový zmatek. Od té doby dostala vláda Joea Bidena nálepku nekompetentní, poměrně nespravedlivě, protože v dalších momentech prosadila několik velmi důležitých zákonů.

A koneckonců nové administrativě odevzdává zemi ve vynikajícím stavu. Americká ekonomika je opravdu zase jakousi pýchou planety. Americká vláda ekonomiku řídila velmi zdařile. A připomeňme, že Biden přebíral Spojené státy ve velmi špatném postcovidovém stavu, takže i toto je velmi důležitá věc. Na Bidena budou historici nahlížet jako na jednoho z nejúspěšnějších prezidentů posledních 50 let.

To, že je nepopulární, je dáno také tím, že je neobratný komunikátor a starý muž. A to se bohužel včera při projevu také projevilo. On už zkrátka nemá na to, aby komunikoval s voliči, kteří jsou o několik generací mladší než on. Takže všechna ta varování vlastně vyzněla trochu ploše. On je nedokáže sdělit.