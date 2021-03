Ekonom Švejnar: Biden se ukazuje jako tvrdý a akceschopný prezident. Prosazuje chytrou politiku

Americký prezident Joe Biden prosadil v Kongresu balík záchranných opatření v nevídaném objemu téměř dvou bilionů dolarů. Ochrání masivní finanční injekce Spojené státy před neblahými dopady pandemie? A nebudou se kvůli ní Američané ještě dlouho potýkat s masivním zadlužením? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl ekonom Jan Švejnar z výzkumného střediska CERGE-EI, který zároveň působí na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Dvacet minut Radiožurnálu Praha / Washington 19:19 15. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Biden podle Švejnara ukazuje razanci, ale zároveň nechává otevřené dveře domluvě s republikány. | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Když Joe Biden skládal prezidentskou přísahu, v inauguračním projevu mluvil mimo jiné o tom, že je potřeba ukončit neobčanskou válku, která staví demokraty proti republikánům. Dodal, že chce Ameriku znovu sjednotit. Od té doby neuplynuly ani dva měsíce a takto zásadní plán prosadil bez jediného hlasu republikánů. Jde to dohromady?

Jde to dohromady a dokonce bych řekl, že Biden prosazuje velice chytrou politiku. Mnozí lidé si nebyli jistí, zda bude dobrý, chytrý a efektivní prezident. Ukazuje se ale, že takový je. S republikány mluví, je s nimi ve styku, ale de facto jim říká, najděme společné cíle, spolupracujme a jestli se nepřidáte, tak to protlačím sám.

Ukazuje razanci, ale nechává dveře otevřené a říká, podívejte se kolegové, byli jsme spolu desítky let, známe se, přidejte se, jsem připraven. I v tomto balíčku byl ochoten snížit podporu pro nezaměstnané a chudé, odložil zvýšení minimální mzdy. Zval republikány, aby se přidali. Staví to tak, že on je ten, který nechává dveře otevřené a vítá spolupráci.

Zeptám se trochu jinak. Neměl by mít takový zásah státu do ekonomiky větší podporu?

Ano, bylo by to žádoucí. Jsme ale v situaci, kdy republikáni dost tvrdě prosazovali své zájmy, když měli většinu. Biden přichází na kolbiště, které je rozpolcené a není ochoten udělat stejnou chybu jako Barack Obama, který dva roky čekal, i když měl kontrolu nad Senátem i Sněmovnou, a když ji ztratil, nebyl schopný prosadit žádná opatření. Biden ukazuje, že bude protlačovat to, co považuje za zásadní, ale je ochoten nacházet kompromis. Ukazuje se jako razantní, tvrdý a akceschopný prezident.

Joe Biden minulý týden řekl, že od 1. května bude mít nárok na očkování každý obyvatel USA nad 18 let. Cílem je, aby Američané mohli na začátku července společně oslavit Den nezávislosti. Je to reálné? Bude v Americe dostatek vakcín?

Ukazuje se, že to je reálné, protože míra vakcinace se zvyšuje velice rychle. V průměru se očkují více než dva miliony lidí každý den. Je vidět velký rozdíl mezi schopností americké a evropské administrativy. Pro mnoho Američanů je to velice pozitivní krok. Od 1. května by měli mít všichni možnost se zaregistrovat a 4. července by mohly rodiny oslavovat společně.