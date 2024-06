Zpěvák Jožo Ráž srazil cyklistu a ujel. ‚Kdybych to řešil, tak mě všichni vyfotí,‘ vysvětloval poté

Slovenský zpěvák a frontman legendární skupiny Elán Jožo Ráž ujel v pondělí od nehody po střetu s cyklistou. Sám to přiznal pro televizi Markíza. Cyklista po nehodě skončil na zemi, Ráž nezastavil a odjel. „Neměl jsem důvod zastavit, protože mě všude všichni rádi fotí,“ řekl později k nehodě zpěvák, který před lety přežil vážnou nehodu na motorce. Bratislava 10:47 12. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hudebník Jožo Ráž | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Nehodu na sociální síti Facebook popsal podle Markízy svědek. Došlo k ní podle něj v pondělí před polednem na křižovatce v Bratislavě. Krátce poté, co na semaforu naskočila zelená, se auto s cyklistou srazili.

„Po tomto nepříjemném nárazu spadl cyklista na zem jen kousek před moje auto. Řidič auta musel ten náraz cítit, ale nezastavil a pokračoval v jízdě,“ popsal.

Cyklistovi se podle svědka pravděpodobně nic vážného nestalo, protože otřesený zvedl kolo a odešel na chodník. Zároveň ale dodává, že řidiči po kolizi ani nestálo za to, aby se cyklisty optal, jestli je v pořádku.

Nehodu připouští i sám Jožo Ráž. Podle svých slov měl na tachometru 30 nebo 40 kilometrů v hodině a cyklista jel vpravo kousek před jeho autem. A když projížděli křižovatkou, tak cyklista chtěl prý náhle odbočit a narazil do zrcátka auta. „Bylo jasné, že mu nic není, protože sice spadl, ale hned vzal kolo a šel pryč,“ popsal pro Markízu.

Podle svých slov neměl důvod zastavit. „Všude mě všichni rádi fotí. Velmi nerad se takto ukazuji,“ zdůvodnil, proč po srážce s cyklistou ujel. „Jsem v tomhle opatrný, protože mám hrozné zkušenosti s tím, že jsem populární a lidé se mnou chtějí stále něco mít. To se nedá vydržet.“

Ráž zároveň odmítl vinu za to, že cyklistu srazil. „Kdybych to řešil, tak mě všichni vyfotí. Budou to rozmazávat, i takhle to rozmazávají. Ale já jsem v tom absolutně nevinně,“ uzavřel.

Markíza oslovila také kurýrskou společnost Bolt, pro kterou cyklista jezdí. Na dotazy ale nereagovali. Na bratislavskou policii se ale kvůli incidentu podle Markízy dosud nikdo neobrátil.

Rážovy kontroverze

Zpěvák legendární skupiny Elán je známý svým kontroverzním chováním. Například před dvěma roky se na čínském velvyslanectví v Praze omlouval za slova o záměru střílet Číňany.

„Svět ovládnou Číňani. Nejsem žádný rasista, ale Číňanů se bojím – je jich strašně moc. Proto taky mám doma dvě bouchačky – až sem dorazí tahle asijská vlna, tak prvních pětačtyřicet Číňanů oddělám a poslední tři kulky si nechám pro sebe a svou rodinu,“ prohlásil tehdy. Policie poté řešila, zda Ráž nepřijde o zbrojní průkaz, nakonec mu ho ale nechala.

Rok a půl po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové pak natočil Elán klip k písničce Bulvární krysy, na jehož konci míří Ráž pistolí na novináře bulvárního média. I za to sklidil od části slovenské veřejnosti kritiku.

Ráž v roce 1999 málem nepřežil nehodu na motocyklu. Měl těžké poranění mozku, což podle psychiatrů může ovlivňovat jeho psychiku. Před nehodou natočil píseň Voda, čo ma drží nad vodou, ze které se stal snad největší hit za dobu trvání skupiny Elán.