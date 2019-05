Stres, úzkost a trauma. Assange má symptomy oběti psychologického mučení, popisuje expert OSN

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange v důsledku krutého, nehumánního a ponižujícího zacházení vykazuje všechny symptomy oběti dlouhodobého psychologického mučení. Uvedl to zvláštní zpravodaj OSN Nils Melzer, který vyšetřuje případy možného porušování lidských práv. Assange by podle něj neměl být z Velké Británie vydán ke stíhání do Spojených států, kde by jej prý mohlo čekat vážné porušování jeho práv a svobod. Londýn 14:14 31. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Julian Assange byl zatčen na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. | Foto: Victoria Jones | Zdroj: ČTK/AP

Melzerovo páteční prohlášení vychází z nedávné návštěvy zakladatele WikiLeaks ve věznici na okraji Londýna, kde si Australan odpykává trest za porušení podmínek kauce poté, co byl v dubnu vyveden z ekvádorské ambasády v britské metropoli.

Švýcarského experta OSN na začátku května do věznice Belmarsh doprovodili dva lékaři specializující se na potenciální oběti mučení, kteří s Assangem mluvili a provedli „důkladný zdravotní posudek“.

„Kromě fyzických neduhů vykazoval pan Assange všechny symptomy dlouhodobého vystavení psychologickému mučení, včetně extrémního stresu, chronické úzkosti a intenzivního psychologického traumatu,“ citovala agentura Reuters Melzerovo prohlášení.

Assange byl podle něj roky záměrně vystavován zacházení a trestům, které jsou „kruté, nehumánní a ponižující“ a postupně se zhoršovaly.

„Mojí nejvážnější obavou je to, že by pan Assange byl ve Spojených státech vystaven reálnému riziku vážného porušování lidských práv, včetně svobody projevu, práva na spravedlivý soud a zákazu mučení a dalších krutých, nehumánních či ponižujících forem zacházení nebo trestů,“ dodává Melzer.

Assangeovi hrozí doživotí

Řízení o americké žádosti na vydání Assange z Velké Británie začalo na počátku května a zřejmě potrvá řadu měsíců. Zakladatel WikiLeaks ve čtvrtek vynechal plánované jednání westminsterského soudu, kterého se měl účastnit prostřednictvím videohovoru.

Jeho právnička Gareth Peirceová Reuters řekla, že mu v komunikaci se soudem zabránil špatný zdravotní stav. WikiLeaks v prohlášení uvedl, že Assange byl ve vězení přesunut na lůžkové oddělení.

Spojené státy jej viní z nezákonného vniknutí do vládních počítačů a ohrožení národní bezpečnosti nezákonným zveřejněním tajných dokumentů. Pokud by byl v USA uznán vinným ve všech aktuálních 18 bodech obžaloby, mohl by dostat trest přes 100 let vězení. O Assangeovo vydání ke stíhání ale usiluje i Švédsko, kde 47letého Australana dvě ženy nařkly ze sexuálních útoků.

V britském vězení je Assange kvůli porušení podmínek kauce, na niž byl v roce 2012 propuštěn během řízení o švédské žádosti o extradici. Zakladatel WikiLeaks se tehdy uchýlil na londýnskou ambasádu Ekvádoru, vláda jihoamerické země mu však v dubnu odebrala azyl a otevřela tak cestu k jeho stíhání.

„Za 20 let práce s oběťmi války, násilí a politické persekuce jsem nikdy neviděl, aby se skupina demokratických zemí takto spolčila ve snaze izolovat, démonizovat a týrat jistého jednotlivce po takto dlouhou dobu a s takovým přehlížením lidské důstojnosti a vlády práva,“ míní expert OSN Melzer.