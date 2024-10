KLDR poskytuje Rusku ženijní podporu. Zda nasadili i pěchotu, není jasné, vysvětluje Smetana

Dohady, že se Severní Korea zapojila do války proti Ukrajině na straně Ruska, potvrdil i prezident Volodymyr Zelenskyj. Kreml poslancům poslal návrh zákona o ratifikaci dohody o strategickém partnerství s KLDR. Ta počítá i s poskytnutím vojenské pomoci, pokud druhá strana bude napadena. „Spolupráce dává KLDR diplomatické výhody,“ říká pro Radiožurnál Michal Smetana z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Pchjongjang 21:12 15. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jižní Korea Ukrajině dodala přes západní partnery, tedy nepřímo, velké množství právě dělostřelecké munice v minulosti | Foto: Serhii Nuzhnenko | Zdroj: Reuters

Dá se dohoda o strategickém partnerství brát jako vznik vojenské aliance?

Ano, svým způsobem ano. Klauzule, kterou jste zmiňovala, je poměrně typickou součástí smluv. Na jejím základě se zakládají vojenské aliance, ať už je více nebo méně formální a v tomto případě se rozhodně o tom dá mluvit, ale samozřejmě všechny tyto formulace jsou obecně velmi vágní a vždy záleží na politické vůli jednotlivých aktérů, jakým způsobem to v praxi naplňují.

Proč se Severní Korea zřejmě odhodlala vstoupit i osobně do konfliktu Ruska s Ukrajinou? Jaké výhody z toho pro ni plynou?

Má k tomu celou řadu motivací. Severní Korea je jeden z nejvíce sankcionovaných států v mezinárodní politice po velmi dlouhou dobu a má velmi omezené možnosti, jak spolupracovat s vnějším světem.

To znamená, že spolupráce s Ruskem mu dává určité diplomatické výhody, ale potenciálně i značné ekonomické výhody, kdy Rusko je schopno dodávat Severní Koreje důležité know-how, případně materiály a komponenty, které jsou klíčové pro severokorejský strategický program, zvláště co se týká dalšího vývoje jaderného programu.

Zároveň Severní Korea tím, v jaké se nachází situaci, tedy, že je velmi izolovaná, potřebuje paliva a potřebuje potraviny, potřebuje celou řadu dalších věcí, včetně finančních prostředků. A toto vše je Rusko schopné Severní Koreji nabídnout výměnou za to, že Severní Korea pak Rusku nabízí vojenskou pomoc v ne úplně zanedbatelné míře.

Pokud by se do bojů zapojili i severokorejští vojáci, dá se odhadnout, jak by to ovlivnilo vývoj konfliktu a o kolik vojáků zhruba by se mohlo jednat?

Je potřeba říci, že to, co aktuálně řešíme a co je nějakým způsobem demonstrované, je pro to určitá evidence, je dejme tomu spíše ženijní podpora, kdy Severní Korea pravděpodobně vysílá svůj personál, který pomáhá Rusku obsluhovat například balistické střely dodávané do Ruska Severní Koreou.

To znamená, nebavíme se úplně o tom nebo minimálně proto aktuálně není zatím dostupná evidence, že by byla například přímo nasazená severokorejská pěchota, která by bojovala na straně Ruska. Něco takového se do budoucna nedá vyloučit, samozřejmě je to možnost i podle zmíněné smlouvy, že by k něčemu takovému došlo, ale rozhodně to není něco, co bychom nyní aktivně věděli.

A s velkou pravděpodobností, pokud by například došlo k zabití někoho ze severokorejské pěchoty přímo na nějaké bojové linii, tak bychom se to už v tuto chvíli dozvěděli. To znamená, je to nějaká varianta do budoucna, ale teď se bavíme o relativně omezené personální podpoře.

Zmínil jste dodávky zbraní ze Severní Koreje Rusku. To sice obě strany popírají, ale je jasné kolik munice do Ruska z KLDR proudí a jak významné to množství v celkovém objemu munice, které Rusko potřebuje, je?

Je rozhodně významné. Co se týče například dělostřelecké munice, bavíme se skutečně o milionech kusů, takže tam je to velmi substantivní pomoc ze strany Severní Koreje. A další velkou pomocí jsou balistické rakety, kdy například Severní Korea disponuje podobnými typy balistických raket, jako je ruský Iskander.

Koneckonců je to technologie, která je dělaná právě na základě sovětských designů. To znamená, je to něco, s čím Rusko umí operovat, co Severní Korea může poskytnou a co Rusko velmi aktivně využívá například při útocích na ukrajinskou kritickou infrastrukturu.

Co tato dohoda mezi KLDR a Ruskem znamená pro Jižní Koreu? Angažuje se třeba Rusko nějak přímo na území Severní Korey?

Pro Jižní Koreu je to samozřejmě citlivá záležitost, protože Severní a Jižní Korea se nachází dlouhodobě ve velmi problematických vztazích, které občas eskalují až do použití nějakého omezeného množství síly a je zde permanentní obava konfliktu, který by připomínal válku v 50. letech.

Ale je potřeba říci, že Jižní Korea už v tomto konfliktu zaujala určité stanovisko. Jižní Korea v minulosti Ukrajině dodala přes západní partnery, tedy nepřímo, velké množství právě dělostřelecké munice, která mimo jiné umožnilo ukrajinskou ofenzivu v roce 2023. Byly to skutečně substantivní dodávky. To znamená, tady se bavíme o tom, že Jižní Korea už udělala nějakou svoji politickou pozici v tomto konfliktu.