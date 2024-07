Kypr si připomíná 50 let od rozdělení ostrova. Lidé se na své rodné domy, které opustili, dál jezdí dívat

Pan Stavros vzpomíná na návštěvu u lidí ve svém rodném domě poblíž Famagusty, odkud musel jako třináctiletý chlapec utéct před tureckými vojsky.

„Poznal jsem jejich dceru, která mi řekla: ‚Ten dům je jediné, co jsem poznala. Tady jsem se narodila.‘ Řekl jsem, že já také, ale že uznávám, že to je jejich,“ popisuje.

„Ta holka mi ještě řekla: ‚Nemůžeme se vrátit do Turecka, protože ho neznám, nežila jsem tam ani jeden den, není to moje vlast,‘“ dodává.

Podobných příběhů uslyšíte na Kypru mnoho. Po turecké invazi v roce 1974 přišla o své domovy více než čtvrtina obyvatel ostrova. „Pamatujeme si to, ale na druhou stranu si to nechceme pamatovat. Byla to tragédie,“ vzpomíná pan Stavros.

Po mnoha neúspěšných pokusech o sblížení obou částí rozděleného ostrova se pod záštitou Evropské unie začíná zvolna rozjíždět vzájemný obchod. Ze severu se ale může dovézt jen to, co se na místě vyrobilo nebo vyprodukovalo. Najdou se i filutové, kteří uvolnění obchodních vztahů maličko zneužívají.

„Například s benzinem. Je tam poloviční cena. Takže hodně Řeků, kdykoli to potřebují, kupují benzin tam,“ říká pan Stavros, absolvent pražské VŠE a dlouholetý poslanec, dnes člen rady kyperské národní banky.

Se sbližováním, které považují za nesystémové, ale nesouhlasí všichni. „Lidé jezdí na okupovaná území do kasina, jezdí tam pro levnější benzin. Jediný výsledek je, že se takto nenápadně legalizuje nikým neuznaný stát. A pomáhá se jeho vetché ekonomice. To je nepřijatelné,“ soudí univerzitní konzultant Nicos.

Jasné řešení situace se ani půl století po rozdělení ostrova nenašlo. A není pravděpodobné, že Turecko ze severní části stáhne svoji armádu a vystěhuje osadníky, které tam v průběhu let nastěhovalo.