V Libyi moře vyplavilo 27 utopených lidí, kteří mířili do Evropy. Zachránit se podařilo jen tři

U západolibyjských břehů byla nalezena těla 27 migrantů, kteří utonuli při pokusu dostat se do Evropy. Informovala o tom v neděli agentura AP s odvoláním na Červený půlměsíc. Mezi mrtvými jsou podle něj dvě ženy a mimino. Tripolis 14:09 26. prosince 2021

Těla se našla v sobotu na dvou místech u pobřežního města Chums, uvedla libyjská pobočka Červeného půlměsíce. Zachránit se podle ní podařilo tři migranty a po dalších se pátrá. Lidé patrně utonuli poté, co se s nimi převrátily čluny.

Od povstání z roku 2011 podporovaného NATO, při němž byl svržen a zabit dlouholetý diktátor Muammar Kaddáfí, je Libye významným tranzitním územím pro migranty, kteří utíkají před chudobou na Blízkém východě a v Africe do Evropy.

Situace zneužívají převaděči, kteří přivádí do Libye utečence přes některé ze šesti sousedních zemí. Následně migrantům za poplatek nabízejí místa na přeplněných nafukovacích člunech, v nichž se pak utečenci pokouší zdolat riskantní cestu přes Středozemní moře do Evropy.

Jen letos podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v centrální části Středozemního moře přišlo o život zhruba 1500 migrantů. Dříve tento měsíc při dvou ztroskotáních u libyjských břehů zemřelo přes 160 migrantů.

Migranti, kteří se musí z cesty do Evropy vrátit do Libye, bývají umístěni do záchytných center, kde často dochází porušování lidských práv, včetně bití, mučení a znásilňování, píše AP.