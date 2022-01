Příliv migrantů přes hranici s Běloruskem ustal, hlásí Litva. Země ruší výjimečný stav v příhraničí

„Podle informací, které máme, se (příliv) zastavil,“ řekla ve Vilniusu premiérka Šimonyteová. „(Běloruskému) režimu se ho nedaří organizovat,“ dodala. Podle ní se však v Bělorusku stále nachází 1500 až 2000 migrantů, kteří by se mohli pokusit překročit vnější hranici EU v budoucnu.

Tisíce migrantů převážně z Blízkého východu se v uplynulých měsících snažilo překročit hranice z Běloruska do pobaltských států a Polska. Vilnius - podobně jako Varšava - obviňuje autoritářský režim běloruského vůdce Alexandra Lukašenka, že příliv migrantů organizoval v pomstě za sankce, které na něj EU uvalila kvůli porušování lidských práv a pronásledování opozice.

Vláda ve Vilniusu reagovala posílením ochrany hranic a výstavbou stovek kilometrů hraničního plotu, od srpna 2021 vrací litevská pohraniční stráž migranty zpět. Podařilo se tak zabránit nelegálnímu překročení hranice u více než 8100 osob. Na 4200 migrantům se přechod hranice z Běloruska do Litvy v loňském roce podařil, počty pokusů nicméně v poslední době zřetelně klesaly.

Díky „stabilizaci situace“ se Litva rozhodla neprodloužit výjimečný stav vyhlášený loni v listopadu v běloruském pohraničí, skončí tak v noci z pátku na sobotu. Znamená to, že vstup do oblasti podél hranice s Běloruskem již nebude jakkoli omezen. Pokud by se ale situace znovu vyhrotila, mohl by být výjimečný stav znovu zaveden, upozornila premiérka.

Slábnutí přílivu migrantů z Běloruska hlásí v posledních týdnech také Polsko, byť se zde pokusy o překonání hranice v určité míře stále odehrávají. Polská hraniční stráž v pátek uvedla, že za čtvrtek zmařila pokus 16 migrantů o nelegální vstup na polské území.