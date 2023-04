Novinářka o žalobě na Maďarsko: Zákon o prezentaci homosexuality porušuje hned několik směrnic Unie

Celkem 14 členských států Evropské unie, nově včetně Německa a Francie, se připojilo k žalobě Evropské komise na Maďarsko kvůli zákonu, který zakazuje prezentaci homosexuality a děl s ní spojených ve školách pro děti do 18 let. „Podle Evropské komise Maďarsko porušuje Listinu základních práv Evropské unie. To činí tím, že diskriminuje menšiny, na které je zákon zaměřený,“ říká Aneta Zachová, šéfredaktorka zpravodajského serveru Euractiv.cz. Praha/Brusel 15:55 9. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktor Orbán | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Česká vláda v uplynulém týdnu rozhodla, že Česko se k evropské žalobě proti maďarskému zákonu nepřipojí. Politování nad tím vyjádřil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) a za to si vysloužil kritiku od náměstka maďarského ministra zahraničí Tamáse Menczera. Evropská komise zahájila proti Maďarsku řízení už v roce 2021 po přijetí sporného zákona. Žalobu podala loni v polovině roku. Proč se právě teď řeší připojení dalších států k té žalobě?

Ke každé žalobě, kterou iniciuje některá strana, která se může s žalobami obracet na Soudní dvůr Evropské unie, se mohou připojit další takzvané třetí strany. Termín pro ostatní země, aby se připojily právě k žalobě Evropské komise vůči Maďarsku, byl 6. dubna 2023.

Jan Lipavský

@JanLipavsky Mrzí mě, že se Česko nepřipojí k evropské žalobě proti maďarskému anti-LGBTQI+ zákonu. My v @Piráti ale nehodláme na toto téma rezignovat. Děti neohrožuje vidět takové postavy v TV nebo knížkách. Ohrožuje je umělé vzbuzování nenávisti nebo zamlčování informací. 166 2890

Právě proto se teď téma opět dostalo do povědomí. Jednotlivé členské státy, kterých už je 14, řekly, že v tomto sporu stojí na straně Evropské komise a jsou ochotny se do sporu nějakým způsobem zapojit. To pak vyvolalo reakci České republiky a Maďarska.

V čem maďarský zákon podle Evropské komise porušuje zákony Evropské unie? Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová ho dokonce označila za ostudný.

Zákonů nebo evropských směrnic a nařízení, které maďarský zákon porušuje, je hned několik. Řada směrnic a nařízení se týká třeba šíření mediálního obsahu přes hranice.

Kromě těchto obchodních záležitostí, které se týkají jednotného evropského trhu a toho, že jeden stát zkrátka nemůže ze dne na den říct, že zakazuje vysílacím společnostem a organizacím šířit nějaký typ informací, Maďarsko podle Evropské komise porušuje přímo Listinu základních práv Evropské unie.

To činí tím, že diskriminuje menšiny, na které je zákon zaměřený. To znamená homosexuály, jiné sexuální menšiny anebo lidi, kteří podstoupili změnu pohlaví.

Předběžná opatření i pokuty

Jaké možnosti má v případě této žaloby soudní dvůr Evropské unie teď?

Soud může nařídit předběžné opatření, to znamená nařídit Maďarsku, aby zrušilo zákon s okamžitou platností s tím, že soud může potřebovat ještě nějaký čas, aby si žalobu a veškeré argumenty v klidu prošel.

Občas k těm předběžným opatřením může sáhnout, aby zamezil konkrétním škodám. To soud může udělat, než vydá finální rozsudek, což může trvat více než jeden rok. Takže na finální rozhodnutí si můžeme počkat.

Předběžné opatření může přijít i dříve, pokud soud uzná, že by do té doby mohlo dojít k poškození lidských práv nebo poškození společností a organizací, které by chtěly v Maďarsku vysílat pořady nebo témata, která se týkají sexuálních menšin.

Soud může na Maďarsko samozřejmě uvalit pokutu a penále. A to jak během předběžné doby, tak i v rámci finálního rozhodnutí.

To by nastalo, jen pokud by Maďarsko nerespektovalo rozhodnutí Evropského soudu? Nebo to může být v podstatě trest?

Soud může Maďarsko potrestat tím, že mu řekne, že musí zaplatit škodu, která dosud vznikla společnostem, které tam chtěly vysílat.

Způsobů, jak uvalit na Maďarsko penále a sankce, je vícero. Jedno je tedy třeba kompenzace firmám. Další možností je to, že Maďarsko nebude respektovat rozhodnutí soudního dvora, což jsme viděli už v předchozích případech například u Polska. Pokud k tomu země skutečně sáhnou a nerespektují to, co jim soud nařídí, pak jsou povinny platit penále.