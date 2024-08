Maďarsko může pouštět ruské špiony do Unie, varuje Nerudová. Zasedla jste si na Orbána, oponuje Knotek

Rozhodnutí vlády v Budapešti usnadnit Rusům a Bělorusům vstup do Maďarska znepokojilo evropské země. „Maďarsko se musí zaručit, že dostatečně prověří lidi, které sem pustí, aby neexistovalo riziko, že jsou to ruští agenti,“ říká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). Podle frakce Patriotů pro Evropu je ale reakce sedmadvacítky přehnaná. „Maďarská víza nepředstavují vyšší riziko než ostatní schengenská víza,“ říká europoslanec Ondřej Knotek (ANO). Pro a proti Praha 20:02 9. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktor Orbán počátkem července navštívil Rusko, jeho občanům nyní usnadní vstup do Maďarska | Foto: Evgenia Novozhenina | Zdroj: Reuters

Je krok vlády Viktora Orbána, týkající se vstupu Rusů a Bělorusů do jejich země, tak závažný, že by měly přijít sankce?

Nerudová (STAN, frakce EPP): Prvním krokem, který jsme učinili v dopise, který jsem iniciovala, je, že žádáme Evropskou komisi, aby tu věc vyšetřila. Aby Maďarsko vysvětlilo, jakým způsobem kontroluje občany Ruska a Běloruska, kterým bude víza tímto způsobem udělovat. Lhůta je do 19. srpna, tak uvidíme, jakým způsobem maďarská vláda odpoví.

Ohrožuje maďarský vízový program bezpečnost Evropy? Diskutují europoslankyně z hnutí STAN Danuše Nerudová a europoslanec hnutí ANO Ondřej Knotek.

Pokud se zjistí, že nejsou vůbec kontrolováni, že nemáme přehled nad tím, kdo by se tu pohyboval, tak žádáme, aby Evropská komise dohromady s lídry jednala o tom, aby se mohlo aktivovat to, co se aktivovalo v případě teroristických útoků ve Francii v roce 2015, 2016. Schengenský kodex říká, že v případě bezprecedentního ohrožení lze zavést přechodné hraniční kontroly.

Knotek (ANO, frakce Patrioti pro Evropu): Určitě má smysl věci vyjasňovat. Nicméně si nemyslím, že kroky Maďarska představují zásadní riziko. Jsou tam bezpečnostní prověrky a je také nutné si uvědomit, že maďarská víza určitě nepředstavují vyšší riziko než ostatní schengenská víza, která občanům Ruské federace vystavují jiné členské státy Unie.

Ale ten dopis nezní tak, jak jej paní Nerudová prezentuje. Nyní se snaží ukázat, že jde o konstruktivní spolupráci, ale není tomu tak. Ten dopis je velmi aktivistický.

Není to tak, že jste si zasedla na Maďarsko a Viktora Orbána?

Nerudová: Ne, určitě jsme si na Maďarsko nezasedli. Ale jako europoslankyně cítím odpovědnost za bezpečnost lidí v Evropské unii a Evropský parlament v prosinci 2022 schválil rezoluci o tom, že Rusko je teroristický stát.

Knotek: Tady si na Maďarsko někdo zasedl.

Ruské vlivové operace

Dělají Maďaři skutečně něco zásadně odlišného než jiné evropské země, které také udělují víza Rusům či Bělorusům?

Nerudová: Problém je ten, že v tomto měsíci Maďarsko zavedlo takzvanou národní kartu, což je zjednodušený vízový styk, kdy ti, kteří přichází, nepodléhají žádné bezpečnostní kontrole. To se neděje ve vztahu k Rusku a Bělorusku v žádném členském státě.

Jsem velmi překvapená, že pan poslanec ten problém tak zlehčuje. My jsme země, na jejímž území Rusko provedlo teroristický čin, zahynuli čeští občané a tehdy to byla vláda hnutí ANO, která vyhostila ruské diplomaty. Bavíme se o reálné hrozbě, rozhodně nejde o žádný aktivismus.

Knotek: Maďarsko se rozhodlo nově udělit pracovní víza sedmi nebo osmi třetím státům a podle legislativy na to má nárok. Samozřejmě to do jisté míry rizikové je, ale Maďarsko se dušuje, že dělá víza možná ještě přísněji než ostatní státy. Koneckonců z dat Evropské unie vyplývá, že nejsnáze získá ruský občan vízum do Evropy, pokud žádá přes Holandsko.

V maďarském případě se jedná o vyšší počty stovek, dvou tisíc občanů Ruska a Běloruska. V roce 2023 dostalo víza s opakovaným vstupem, to znamená možnost působit všude v Schengenu 180 dní v roce až na dobu pěti let, 220 tisíc občanů Ruské federace.

Srovnáme-li tento počet, tak nějakých pár stovek až jednotek tisíc ruských pracovníků, kteří mají být většinu času v Maďarsku a krátkodobě můžou vjet do Schengenu, nepředstavuje zdaleka největší rizika.

Mají se ostatní evropské země bát? Může někdo zaručit, že tito Rusové a Bělorusové nepojedou z Maďarska do jiných evropských zemí?

Knotek: Podle tohoto práva mají mít možnost navštívit krátkodobě Schengen, takže pohybovat se samozřejmě mohou. Takto jsou nastavena pravidla. Ale ti lidé projdou bezpečnostní kontrolou.

Nerudová: Pokud v dopisu maďarská vláda odpoví, že tito občané budou podléhat bezpečnostní kontrole a že se Maďarsko zaručí, že nám po Unii nebudou nekontrolovatelně cestovat ruští špioni, tak to samozřejmě bude dostatečné.

Tajné služby ve svých výročních zprávách hovoří o tom, že od vypuknutí války na Ukrajině vyhostila Evropská unie 500 ruských špionů, byla rozkryta pavučina ruského vlivu v Evropském parlamentu. Čili ten strach je oprávněný. Rusko provádí vlivové operace v Evropě a my se musíme bránit.

Může zjednodušení vstupu Rusů do Maďarska, a tedy i do Evropy představovat pro Českou republiku nebezpečí? Dozvíte se v záznamu celé diskuse výše.