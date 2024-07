Maďarsko zjednodušilo vstup Rusům a Bělorusům. Zbytek Evropské unie se bojí ‚skuliny pro špiony‘

Maďarsko zjednodušilo podmínky vstupu pro občany Ruska a Běloruska, a to nedlouho poté, co maďarský premiér Viktor Orbán navštívil Moskvu. Napsal to v úterý mediální dům RND. Krok podle některých představitelů Evropské unie může znamenat bezpečnostní hrozbu, obavy panují například ohledně ruské špionáže v zemích EU. Budapešť 16:26 30. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktor Orbán počátkem července navštívil Rusko, jeho občanům nyní usnadní vstup do Maďarska | Foto: Evgenia Novozhenina | Zdroj: Reuters

Maďarsko tento měsíc rozšířilo svůj imigrační program, díky čemuž mohou občané Ruska a Běloruska nově získat status hostujících pracovníků v Maďarsku. Nepotřebují k tomu bezpečnostní prověrku a do členského státu EU mohou přivést i své rodinné příslušníky.

To podle RND znamená, že Rusové mohou vstupovat do EU přes Maďarsko bez jakýchkoli bezpečnostních kontrol a bez překážek pokračovat do dalších států EU.

Platnost povolení je dva roky, lze ho ale prodloužit.

Maďarské uvolnění pravidel by podle předsedy lidovecké frakce (EPP) v europarlamentu Manfreda Webera mohlo „vytvořit skuliny pro špionážní aktivity... a představovat tak vážné riziko pro národní bezpečnost“, píše agentura Reuters.

„Opatření by také Rusům mohlo usnadnit pohyb v schengenském prostoru a obejít omezení vyžadovaná unijním právem,“ napsal Weber v dopise předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi.

„Bylo by nesprávné označit všechny ruské občany za špiony režimu. (Orbán) ale podkopává evropský migrační systém a zároveň slouží Kremlu,“ řekl RND expert na unijní zahraniční politiku a německý europoslanec Sergey Lagodinsky.

Orbán, jehož země na začátku července převzala půlroční předsednictví EU, tento měsíc rozzlobil své partnery v Unii návštěvou Moskvy, kde jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o možné mírové dohodě ohledně konfliktu na Ukrajině.

Konflikt před více než dvěma lety rozpoutalo Rusko vysláním svých invazních vojsk. Kyjev i unijní představitelé Orbánovu cestu odsoudili.