Orbánova cesta válku protáhla, tvrdí Farský. O míru je zapotřebí jednat i s Ruskem, oponuje Dostál

Evropská komise oznámila, že v rámci bojkotu maďarského předsednictví bude na ministerské rady namísto komisařů posílat už jen úředníky. Rozhodla tak v reakci na cestu maďarského premiéra do Moskvy. „Viktor Orbán oslabil Evropskou unii v tom, aby mohla vystupovat jednotně," odůvodňuje místopředseda hnutí STAN Jan Farský. „Evropa by se měla účastnit jednání nejenom s Ruskem, ale také s Čínou," oponuje europoslanec Ondřej Dostál z koalice Stačilo. Pro a proti Praha 21:17 25. července 2024

Zachovala se Evropská komise správně, když oznámila, že na rady ministrů už nebude posílat přímo komisaře, ale jenom vysoce postavené úředníky?

Jan Farský (STAN): Komise reagovala na předchozí výkony Viktora Orbána, které nezačaly tím, že vyrazil na samozvanou misi do Moskvy, na Floridu a do Číny. Ale on už v předchozích měsících situaci v Unii výrazně komplikoval. Vzpomeňme na jeho blokování sankcí vůči ruskému režimu, na omezování pomoci Ukrajině.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zachovala se Evropská komise správně, když začala částečně bojkotovat maďarské předsednictví? Debatují europoslanci Jan Farský (STAN) a Ondřej Dostál (Stačilo).

To jsou věci, které se s ním táhnou dlouhodobě. A reakce přišla teď, kdy Viktor Orbán evidentně počkal na to, až se Maďarsko stane předsednickou zemí a vyrazil na svoji takzvanou mírovou misi po světě, která naopak konflikt s Ruskem může protáhnout.

Ondřej Dostál (Stačilo): Pochopení pro rozhodnutí Komise nemám. Pan Orbán dělá to, co by měla primárně dělat evropská diplomacie. Bohužel na Evropské komisi jsou slepí jako krtci a nevidí mezinárodní vývoj, který se na nás chystá.

Orbán tam jel jako premiér suverénního Maďarska, v čemž mu nemůže nikdo bránit. Ale vyčítají mu to, co řekl i prezident Petr Pavel, že je o míru zapotřebí jednat s Ruskem a Čínou. Správný krok unijní diplomacie by měl být naopak podpořit pana Orbána v hledání mírového řešení, které bude v multipolárním světě mezi velmocemi.

Nesnaží se Orbán přece jen o určité mírové jednání? A jaké to má důsledky?

Farský: Premiér Orbán ve chvíli, kdy se stalo Maďarsko předsednickou zemí, zneužil své postavení a vyrazil do světa tvářit se, že zastupuje zájem někoho víc než jen svůj. Je potřeba jednat, ale z pozice mandátu a síly. A ne samozvaně jen proto, aby doma vypadal jako hrdina.

On tam ale jel vyjednávat způsobem, který oslabil pozici Evropské unie, protože ukázal nejednotnost, slabost. A to je věc, kterou má Vladimir Putin rád a na kterou často útočí. Také se to potvrdilo tím, že dva dny potom, co si třásl rukou s Orbánem v Moskvě, Putin zaútočil na dětskou nemocnici v Kyjevě.

Dostál: Orbán přispěl tím, že se hledají podmínky pro to, jak z toho celého konfliktu, který je drahý pro všechny zúčastněné strany, co nejlépe ven. Pan Orbán byl také v Kyjevě, mluvil s panem Volodymyrem Zelenským.

Podstatné je, že se hledá řešení mezi významnými světovými hráči, jak konflikt na Ukrajině ukončit. Patrně dojde k tomu, co sice z hlediska mezinárodního práva není správné, ale je to realita – tedy k nějaké korekci hranic. Výnosem za to bude uzavření míru a konec vraždění.

Nabízí cesta Viktora Orbána do Moskvy alespoň náznak řešení?

Farský: Jestli tam nějaký náznak mohl být viděn, tak byl úplně negováním tím, když se prezident Zelenskyj vyjádřil, že vůbec netušil, že Viktor Orbán bude pokračovat do Moskvy. On to bral jako podraz.

Dostál: Já se domnívám, že je nulová souvislost mezi jednáním pana Orbána a útokem Ruska na nemocnici v Kyjevě. Z diplomatického hlediska Orbán Zelenskému nic nedluží a není vázán jeho schválením, kam pojede jednat dále.

Ale Zelenskyj následně mluvil s Trumpem a ten se vyjádřil, že mluvili také o možnostech uzavření míru. Takže já jsem přesvědčen, že teď zvenku to nevidíme, ale že skutečně vzniká jakási platforma, jak ukončit ukrajinský konflikt.

Více podrobností si můžete poslechnout v audiozáznamu celé diskuse výše.