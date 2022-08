Meteostanice, 3D tiskárna i gravitační generátor. Třicet českých učitelů dva týdny učí v Malém Tibetu

Markéta Fajfrová a Kateřina Kuglerová

Markéta Fajfrová | Foto: Brontosauři v Himálajích

V předmětu Jsou bakterie zlé, nebo hodné? budou mikrobioložky Markéta a Katka přibližovat žákům svou profesi.

Děti z Malého Tibetu vědí, že je může léčit doktor, ale netuší, že se za tím skrývá tajuplná detektivní práce, která může odhalit původce nákazy.

Kateřina Kuglerová | Foto: Brontosauři v Himálajích

Práh mezi tím, kdy nám bakterie pomáhají a kdy jsou proti nám, může být někdy velmi obtížné rozeznat. Fajfrová a Kuglerová jsou studentky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, oboru Biochemie a buněčná biologie.

Matej Durik a Katerina Roda

Jejich výuka umožní dětem poznat mikrosvět. Děti se v rámci každé hodiny budou moci ponořit o jeden řád hlouběji. Nejdříve se podívají na zrnko písku, potom na živočichy ve vodě a následně na buňky v rostlinách.

Matej Durik a Katerina Roda | Foto: Brontosauři v Himálajích

Na začátku si budou vytvářet mikroskop svépomocí a na konci už použijí profesionální mikroskop, který jim Durik a Roda dovezou. Oba vědečtí pracovníci v oblasti buněčné mikrobiologie na konci předmětu ukážou dětem, na jakých mikroskopech pracují oni sami a jak z abstraktních konceptů jejich práce těží.

Václav Fiala a Adam Ligocki

Adam Ligocki | Foto: Brontosauři v Himálajích

Fiala a Ligocki seznámí děti s 3D tiskárnou a ukážou jim, jak ji lze využít pro výuku. Ve vesnici Mulbekh jsou výukové pomůcky velmi málo dostupné. Hlavně proto, že je není kde koupit.

Pokud děti budou tušit, že nová tiskárna, která jim ve škole zůstane, může vytisknout skoro jakoukoliv učební pomůcku, očekáváme, že děti budou opakovaně naznačovat svým běžným učitelům, že by si pomůcky mohli vytisknout. To možná přinese do školy potřebnou změnu.

Václav Fiala | Foto: Brontosauři v Himálajích

Fiala jede do školy pomáhat už potřetí a minulý rok s dětmi navrhoval stavební nosník. Ligocki má dokončený doktorát z kybernetiky a pracuje v brněnském centru CEITEC.

Olga Heidingsfeld

Indie má nobelisty, kteří vzešli ze zcela obyčejných poměrů. Jedním z nich byl i Hargobind Khorana, který rozluštil, jak číst DNA.

Olga Heidingsfeld | Foto: Brontosauři v Himálajích

Olga Heidingsfeld, docentka na Katedře biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a vědecká pracovnice v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd, seznámí děti jednak s tím, proč byl Khoranův objev tak zásadní, ale bude se věnovat také jeho životnímu příběhu.

Snahou je, aby si děti uvědomily, že slavní vědci jsou zcela normální lidé, kteří někdy řeší úplně běžné životní situace, a že k tomu, aby změnili svět, stačí pouze odhodlání a píle.

I proto se letošní dobrovolnický ročník jmenuje Velká věda v Malém Tibetu, protože vědu mohou děti dělat i přesto, že žijí v himalájské vesnici.

Tereza Matějková

Tereza Matějková | Foto: Brontosauři v Himálajích

Jako doktorandka biologie na Univerzitě Karlově se Tereza rozhodla s dětmi pitvat zvířecí orgány. V pěti hodinách pro sedmou a osmou třídu budou děti zkoumat ovčí oko, srdce, plíce a ledviny a kuřecí srdce.

Děti často zmiňují, že jejich vysněnou profesí je lékař. Díky hodinám Matějkové se děti seznámí s tím, co to skutečně může znamenat. Většina děti totiž spolehlivě ví, že lékař vydělává hodně peněz, ale to je prozatím většinou všechno.

Rodina Alexy

Pětičlenná rodina se třemi dospívajícími dcerami bude v Malém Tibetu tamním dětem představovat procesy čištění vody. Co může vodu znečistit a jak se dá voda upravovat?

Rodina Alexy | Foto: Brontosauři v Himálajích

Obyvatelé vesnice Mulbekh v naprosté většině případů pijí vodu z řeky bez jakékoli úpravy. Děti by si měli odnést semínko poznání toho, že je možné s vodu upravovat předtím, než ji použijí.

Radka Alexy a její manžel mají za sebou vědeckou kariéru. Radka Alexy provozuje středisko volného času Dobřichovický domek.

Ingrid Behenská

Ingrid pomáhá v Malém Tibetu už potřetí. Dobrovolnictví v himalájské škole se jí stalo každoročním letním zážitkem.

Ingrid Behenská | Foto: Brontosauři v Himálajích

Ingrid první rok učila děti sestavovat rodokmen rodiny a historii vesnice Mulbekh, další rok strávili výtvarnou výchovou, učili se autoportrét různými technikami. Tentokrát se zaměří na vědeckou výtvarnou činnost.

Behenská je pomocná režisérka v pořadu Sama doma a jeden den v týdnu vyučuje pro radost v lesní mateřské školce. Její syn Kristian se tento rok přidal na stavbu.

Ferdinand Dvořák a Lenka Dvořáková

Stavět dalekohled, mikroskop, promítačku, fotoaparát a další optické přístroje budou děti z prvního stupně vyrábět s Dvořákovými. Jako student biomedicínského inženýrství na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT je Ferdinand Dvořák ideální adept na to, aby dětem zábavným způsobem přiblížil, jak optika vylepšuje běžný život.

Eva Hermannová a Taťána Rejlová

Absolventky Vysoké školy chemicko-technologické dnes pracují ve společnosti jako kvalitářky. Dětem v Malém Tibetu se rozhodly představit, co všechno se mohou dozvědět z etiket potravin. Balené potraviny jsou v Malém Tibetu pořád nová vymoženost a tamní obyvatelé jim důvěřují zcela stejně jako zelenině vypěstované na jejich zahrádce.

Radka Kellnerová

Radka Kellnerová je výzkumná pracovnice v Ústavu termomechaniky Akademie věd. Díky dvaceti letům profesně zaměřeným na meteorologii se rozhodla dětem z Malého Tibetu představit, „co se děje na obloze“.

Radka Kellnerová | Foto: Brontosauři v Himálajích

Výuka začne popisem základních meteorologických jevů a v druhé polovině děti sestaví vlastní meteostanici. Žáci se naučí, jak má být meteostanice umístěna, z čeho se skládá a co který přístroj dělá. Na konci budou programovat jednotlivé komponenty a jejich funkce.

Když budou děti v jiném městě a budou se chystat zpátky do své vesnice, budou se moct podívat, jestli u nich doma prší, nebo je vedro.

Jana Nováková a Kamila Říhová

V předmětu Jany Novákové a Kamily Říhové budou děti vyšetřovat, kdo vykradl cukrárnu. Z důkazních materiálů, jako jsou otisky prstů, krev a zanechaná DNA, budou vylučovat jednotlivé pachatele, až se přiblíží k výslednému zlosynovi, který jim sladkosti ukradl.

Děti se seznámí s tím, jak jde využít biologii pro vyšetřování zločinů. V Malém Tibetu dříve nebyla kriminalita. S tím, jak se oblast postupně rozvíjí, se začínají kriminální případy objevovat a u tamních obyvatel to vzbuzuje smíšené pocity.

Kamila Říhová jako doktorandka molekulární biologie dodá předmětu potřebné odborné zázemí a marketingová specialistka Jana Nováková to celé zabalí do poutavého příběhu.

Jiří Vyskočil a Pavla Trembulaková

V předmětu Jiřího Vyskočila a Pavly Trembulakové postaví děti raketu, která „poletí na Mars“, popřípadě co nevýše nad jejich školu.

Jiří Vyskočil | Foto: Brontosauři v Himálajích

Nejdříve si sestaví tělo rakety, do které jim Trembuláková jako studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd pomůže napěchovat tu správnou výbušnou směs.

Až raketa začne lítat nad hlavy všech zúčastněných, pomůže Vyskočil dětem osadit a naprogramovat raketu spoustou senzorů, které budou jednak řídit let rakety, ale taky umožní kamerou sledovat školu z výšky.

Pokud raketa nedoletí až na Mars, doufejme, že dětem aspoň pomůže najít, kde se v horách toulá jejich stádo ovcí.

Stavební parta: Květoslav Jansta, Jiří Vokál, Lucie Skoupá, Kristian Behenský

Tento rok postaví stavební parta vedle nové školní laboratoře gravitační generátor. Zůstane tam jako stálá venkovní expozice. Děti si díky němu budou moct pustit o přestávce hudbu z reproduktorů a mp3 přehrávače. Tanec je u dětí velmi populární.

Gravitační generátor funguje stejně jako třeba kukačkové hodiny. Ručně se vytáhne závaží do vzduchu a jeho gravitačním spouštěním se přes generátor začne vyrábět elektřina.

Ozubená soukolí budou vystavena pod průhledným sklem tak, aby se na mechanismus mohl každý dívat. Dodatečné informační tabule dětem přiblíží, že takto jde ukládat elektrickou energii v případech přebytků energie v síti – třeba tehdy, když svítí slunce na solární panely, se energie uloží na období, kdy je zamračeno.

Jindra Prokopová

Fyzioterapeutka Jindra Prokopová jede do Malého Tibetu podruhé. I tento rok se bude snažit představit dětem zdravější návyky v péči o jejich tělo. Seznámí je s touto oblastí od základů biologie až po praktické kroky jako protažení a masáž.

Jindra Prokopová | Foto: Brontosauři v Himálajích

Rodiče a babičky dětí navštěvujících školu mají často velké zdravotní potíže kvůli každodenní namáhavé práci. Mají ztuhlé svaly, přechozené výrony kotníků a další problémy, které se dají řešit preventivně, nebo i zpětně.

Díky tomuto předmětu se děti dozví, že je možné ulevit od bolesti jejich rodině, ale třeba i jim samotným v budoucnu.

Pavlína Dlabková a Lenka Hollá

Výuku pro nejmenší děti ve škole si Pavlína Dlabková a Lenka Hollá, učitelky, připravily na téma smyslů. Každou dvouhodinu budou objevovat a procvičovat schopnosti všech lidských smyslů a hravou formou si ukážou, co všechno jejich tělo dokáže.