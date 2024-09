Mladík, který ve škole v Georgii zabil 4 lidi, zůstává ve vazbě. Jeho otci hrozí 180 let vězení

Čtrnáctiletý mladík obviněný z vraždy čtyř lidí na střední škole v americkém státě Georgia zůstane ve vazbě. Jeho právník při pátečním soudním slyšení nepožádal o propuštění na kauci, uvedla agentura AP. Kromě střelce zadržela policie i jeho otce, který je obviněný z neúmyslného zabití a vraždy, protože synovi pořídil zbraň. Rovněž otec zůstane po prvním soudním slyšení ve vazbě. Washington 19:42 6. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soudce mladíkovi oznámil, že mu hrozí až doživotní trest | Foto: Brynn Anderson | Zdroj: Reuters

Čtrnáctiletý mladík čelí obvinění z vraždy dvou stejně starých studentů a dvou učitelů na škole Apalachee High School ve městě Winder na severovýchodě státu Georgia, k níž ve středu podle policie použil poloautomatickou pušku. Dalších devět lidí utrpělo zranění, z toho sedm střelnou zbraní – šest studentů a učitel. Nikdo z nich podle médií není v kritickém stavu.

‚Umožnil mu vlastnit zbraň.‘ Policie zatkla otce podezřelého ze střelby na střední škole v Georgii Číst článek

V pátek mladíka podle AP přivedla eskorta k soudu spoutaného na rukou i nohou. Soudce mu oznámil, že mu hrozí až doživotní trest. Pokud by již byl plnoletý, mohl by dostat i trest smrti, konstatoval soudce.

Mladík podle agentury Reuters reagoval na jeho dotazy pouze přikývnutími. Právník nepožádal o jeho propuštění na kauci a chlapec proto zůstane ve vazbě. Jaký měl k činu motiv, to zatím policie nesdělila.

Kromě chlapce byl obviněn i jeho čtyřiapadesátiletý otec, který mu podle zdrojů stanice CNN koupil útočnou pušku jako dárek loni k Vánocům. Muž v pátek stanul před soudem krátce poté, co byl odveden jeho syn. Vyslechl si obvinění z neúmyslného zabití, vraždy a krutosti k dětem. Podle soudce může při sečtení všech trestů dostat až 180 let vězení. Ani on se stejně jako syn k činům u soudu nepřiznal.

Americké školy bývají dějištěm hromadné střelby i několikrát za rok. Stejně jako nyní i ostatní tragédie zpravidla vyvolaly diskusi o zpřísnění pravidel pro držení střelných zbraní, silná lobby majitelů těchto zbraní však zásadnější změny blokuje.