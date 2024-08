Na větší útok Hizballáhu se v Izraeli čekalo už od začátku srpna, říká diplomat

Radikální hnutí Hizballáh odpálilo na sever Izraele stovky raket a desítky dronů s výbušninami. Hnutí to označilo za první fázi odvety za nedávné zabití jednoho z jeho vůdců. Izraelská armáda útok očekávala, poslala stíhačky na cíle Hizballáhu do Libanonu a zabránila tak údajně mnohem většímu úderu. „Mnoha lidem se tu ulevilo,“ popisuje pro Radiožurnál zástupce České velvyslankyně v Izraeli Cyril Bumbálek. Rozhovor Praha 12:53 25. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poškozená budova na severu Izraele | Foto: Ammar Awad | Zdroj: Reuters

Co se teď v Izraeli děje? Jak tu současnou situaci prožívají místní lidé? Víte o nějakých větších škodách nebo obětech?

V tuto chvíli je v centrální části Izraele klid. Ráno se lidé probudili buď pomocí aplikací oznamujících útok, nebo se probudili ke zprávám, že izraelská armáda oznámila, že útokům zabránila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Hizballáh následně útoky označil za první fázi odvety za atentát na dvojku celého radikálního hnutí. A izraelská veřejnost tuto situaci samozřejmě vnímá, ale samotné napětí a intenzivní vojenská aktivita trvaly pouze několik hodin.

Během dopoledne se celá situace uklidnila a lidé nyní sledují, jak se upravují preventivní opatření v rámci nouzového stavu. Funguje nyní dílčí omezení některých aktivit, jako jsou veřejná shromáždění. Například v Tel Avivu by nyní nebylo možné organizovat fotbalový zápas s několika tisíci účastníky.

Nicméně lidé chodí do práce, život běží zcela standardně a všichni sledují, jak se situace vyvíjí.

Očekává se další eskalace?

Je to jedna z variant. Očekává se další akce ze strany Hizballáhu nebo dokonce i větší odveta. Kombinovaná vojenská akce Hizballáhu a Íránu je něco, co lidé očekávají už od začátku srpna.

Hizballáh odpálil přes 320 raket na Izrael. Jde o první fázi odvety za smrt vysoce postaveného velitele Šukra Číst článek

Takže tady lidé žijí v určitém napětí, že něco takového přijde, a pro některé je dokonce úleva, že to už přišlo, a vědí, že Izrael je na to připravený.

Jak na tu nejnovější fázi eskalací konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem reaguje česká diplomacie? Plánují se nová omezení pro cestování do oblasti, případně na jak dlouho?

Jako ministerstvo zahraničních věcí máme doporučení, které varuje před cestami do specifických oblastí Izraele a obzvlášť na sever Izraele, kde by se nyní lidé mohli dostat do oblasti, kde probíhá ozbrojený konflikt.

A Češi, kteří v Izraeli žijí dlouhodobě, by měli dbát zvýšené opatrnosti v zásadě kdekoliv. Doporučujeme jim sledovat zprávy a dbát doporučení izraelských úřadů.

Izraelská armáda ohlásila, že během středy v Rafahu zabila kolem 50 ozbrojenců Číst článek

Jak je to s českými občany nejenom v Izraeli, ale případně i v Libanonu?

Situaci v Libanonu tu nemáme možnost sledovat, to je otázka na naše ústředí na ministerstvu, případně na naše kolegy v Bejrútu.

Informace o zraněných nebo o škodách zatím nejsou jasné, vy máte nějaké informace?

Nemáme. Nicméně je pravděpodobné, že opakované raketové útoky způsobily škody v pásmu u libanonsko-izraelské hranice.

Jsou to oblasti, které jsou už deset měsíců evakuovány a dochází v nich ke škodám na vojenské infrastruktuře. Ale jestli dnešní útok Hizballáhu způsobil větší škody nebo zranění, není jasné.