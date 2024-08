Nehody moderních lodí jsou výjimka, ale i pro ně je bouřka testem, říká expert o tragédii u Palerma

Italští záchranáři dál hledají šest lidí, kteří se pohřešují po pondělní nehodě luxusní jachty u pobřeží Palerma. Nejméně jeden člověk podle úřadů neštěstí nepřežil. Předpokládá se, že skoro 50 metrů dlouhá jachta se potopila, když oblast zasáhlo tornádo. „Překvapilo mě, že loď i přes nepříznivou předpověď počasí ráno vyplula,“ říká pro Český rozhlas Plus Jan Wolf, zkušební komisař ministerstva dopravy a předseda Asociace lodního průmyslu APL. Palermo 12:44 20. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranná operace po potopení luxusní jachty u Sicílie | Foto: Guglielmo Mangiapane | Zdroj: Reuters

Mezi pohřešovanými je například britský podnikatel v oblasti technologií Mike Lynch nebo manažer americké banky Morgan Stanley International Jonathan Bloomer. Záchranáři pátrají i po dalších lidech z luxusní jachty Bayesian. Bývají nehody tohoto typu jachet časté?

Nebývají. Jsou ojedinělé, protože na takových jachtách jsou obvykle zkušené posádky se zkušenými kapitány, kteří ví, co mají dělat. A především ví, že počasí je určujícím faktorem na moři a vzhledem k tomu plánují trasy lodi a chovají se podle toho.

O to vždy více upoutá pozornost, když právě taková velká luxusní jachta delší než 50 metrů, která je nadstandardně vybavená, ztroskotá nebo má nějaký problém.

O čem jste zatím přemýšlel v souvislosti s tím, co jsme slyšeli o příčinách nehody?

Zarážel mě jeden fakt, který jsem se dověděl ze sdělovacích prostředků, protože jiné zdroje nemám. V neděli večer, kdy se tvořilo tornádo – vodní smršť, tak v tuto chvíli byla loď v přístavu a vyplula nad ránem. To mi přijde trošku nelogické. Ale je to rozhodnutí kapitána a věděl asi, proč to dělá.

Jak jsem zmínil, jsou to zkušení lidé, takže možná chtěl z oblasti vyplout. Ale mezi námořníky se říká takové pravidlo: Je lepší pít drinky v přístavu, než řešit dramata na moři.

A zase samozřejmě proti tomu je druhé rčení. Říká loď kapitánovi: „Ochraň mě před břehem a já tě ochráním před mořem.“

Myslím, že v tomto případě to není namístě. To se bere v úvahu, když je loď zakotvena někde na kotvě nebo schovaná v zátoce. Tady mě zaráží fakt, že loď i přes takovou předpověď vyplula.

Záleží na počasí

Zmiňovali jsme se o tom, že jde o luxusní jachtu. Dokážou tyto lodě čelit výkyvům počasí podobně jako sportovní plavidla? A pokud ne, co může být pro ně největším rizikem?

Pro každou loď je každá bouřka zátěžovým testem. Tyto moderní lodě jsou, dovolil bych si říct, takřka nepotopitelné. Protože mají především veliký a těžký kýl. To znamená, že mají velice dobrou stranovou stabilitu.

Na druhou stranu se kapitán musí nějakým způsobem v bouři chovat. V bouři se dá dělat spousta věcí – kapitán může třeba driftovat nebo plavat po větru. Ovšem jestliže přijde vodní smršť, tak ta zásadním způsobem zamíchá kartami a situace může být velice naléhavá a nepřehledná.

Jak v podobných případech probíhá záchrana pasažérů? Může probíhat hned, anebo se čeká, až se uklidní počasí?

To záleží na rozhodnutí pobřežní stráže. Určující je, jestli to počasí dovolí. Pokud ano, tak záchrana probíhá skoro okamžitě. Ale je zásadní, aby to počasí dovolilo. Protože pokud by měli být ohroženi ještě další lidé, byť i záchranáři, na životech, tak se musí počkat, až situace bude vhodná.