Obchodování se strachem mě trošku děsí. Od politiků bych čekal zodpovědnost, říká spisovatel Rudiš

Německo čekají důležité parlamentní volby. V průzkumech vede konzervativní CDU/CSU, na druhém místě se však drží protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD). „Když jsem v bývalém východním Německu, tak skutečně najednou cítím takovou špatnou náladu, rozladěnost. Vždycky si říkám: ‚Ale co vlastně těm lidem chybí?'" popisuje v Osobnosti Plus spisovatel Jaroslav Rudiš, který dlouhodobě žije a pracuje mezi Českou republikou a Německem. Praha/Berlín 0:14 19. ledna 2025

Předčasné volby se v Německu konají kvůli rozpadu vládního kabinetu, ve kterém byla středolevá SPD, strana Zelených a liberální FDP. „Mám pocit, že v Německu demokracie a stát funguje poměrně stabilně. Myslím, že rozpad vlády a odchod jedné z menších vládních stran byl překvapení,“ hodnotí Rudiš.

„Když jsem třeba někde v Bádensku-Württembersku, tak se mi zdá, že AfD a strach z extrémní pravice je tam menší než třeba u mých liberálních středových kamarádů z východního Německa,“ srovnává spisovatel.

Rudiš podle průzkumů odhaduje, že se Německo od liberálně levicové vlády přesune k vládě konzervativní a vyhraje strana CDU/CSU. Na druhou stranu se však nebojí, že by se propojila s AfD a spíše očekává, že CDU/CSU bude muset hledat nějakého středového partnera.

„Ale skutečně mám pocit, že je cítit napětí a určitý strach. Když jsem v bývalém východním Německu, tak najednou cítím takovou špatnou náladu, rozladěnost. Vždycky si říkám: ‚Ale co vlastně těm lidem chybí?‘ To je něco, co ani na českém venkově, třeba u nás v Českém ráji, vůbec necítím,“ dodává.

Nárůst populismu

Krize vládnutí se dotkla i řady dalších západoevropských zemí, nejenom Německa. Předčasné volby se musely vyhlásit i ve Francii, v Rakousku se sestavuje vláda, v Nizozemsku se sestavovala půl roku.

„Nárůst populismu sledujeme nejen ve střední Evropě. U nás získávají preference lehce nacionalistické nálady, které zaznívají z hnutí ANO. I když myslím, že jsou velké rozdíly mezi ANO a AfD. Nejde je absolutně srovnávat a bylo by to velmi zkratkovité. Ale jsou tam nějaké spojitosti,“ zamýšlí se spisovatel.

„Obchodování se strachem mě trošku děsí. Čekal bych od politiků spíš zodpovědnost ve smyslu: ‚My to zvládneme a bude to dobré.‘ Myslím, že situace není tak katastrofická, vlastně se máme strašně dobře a dost si to neuvědomuje třeba i v kontextu ve srovnání s Německem, které bereme někdy jako vzor. Mám pocit, že řada věcí v Česku funguje stejně dobře, ne-li lépe,“ srovnává.

Důležitý partner

O ekonomice České republiky se často říká, že je závislá na Německu. Někdy se o Česku dokonce mluví jako o sedmnácté spolkové zemi. Podle Rudiše ale Němci zase naopak potřebují Čechy, především v pohraničních regionech.

„Myslím, že třeba německá politika, jak to aspoň vnímám, Českou republiku skutečně velmi potřebuje a i tam se vztahy zlepšily. Myslím, že jsme pro ně velmi důležitý partner, co se týče střední a vůbec východní Evropy,“ domnívá se.

„Takto mi to off record řekl jeden vysoký německý diplomat, že nás vnímají jako partnera spolehlivého a jako partnera pro střední a východní Evropu, i třeba co se týče té nešťastné války, která se v Evropě teďka děje poté, co Rusko napadlo Ukrajinu. A jsme pro ně samozřejmě ekonomicky důležitý partner – stovky firem, které u nás sídlí, jsou z Německa,“ doplňuje Rudiš.

Jak se Jaroslav Rudiš dívá na svět sociálních sítí? Měl by se podle něj moderovat problematický obsah na sítích, jako je Facebook nebo X? A o čem bude Rudišova nová kniha, která by se měla týkat kultury pití piva? Celý rozhovor si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.