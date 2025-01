Audi a Porsche se potýkají s problémy na čínském trhu. Poptávka po jejich autech klesá

Automobilový koncern Volkswagen řeší další závažné problémy. Jeho vlajková značka už uzavřela dohodu s odboráři a začne ve velkém šetřit. V potížích jsou ale další dvě velká jména. Problémy jim dělá zejména situace na čínském trhu. Automobilka Tesla má naopak jiné starosti. Ve svém německém závodu začíná vyrábět novou verzi modelu Y. Od stálého zpravodaje Berlín 20:24 14. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klesá zájem o vozy značky Audi nebo Porsche (ilustrační foto) | Foto: Fabian Bimmer | Zdroj: Reuters

Volkswagenu za poslední rok obecně klesly prodeje. Jedinou výjimkou tvořily mladoboleslavská Škoda a Seat, neboli Cupra. Zájem ale klesá o vozy značky Audi nebo Porsche.

Audi za loňský rok prodala o 12 procent vozů méně než ten předešlý. Na rok 2025 ani nemá stanové cíle prodeje. Značku trápí zejména vývoj v Číně, kde zákazníci ve velkém přesedají především do čínských elektroautomobilů a ty německé nehrají na tomto trhu v podstatě žádnou roli.

Automobilka tak z tohoto důvodu uvažuje o propouštění v některých závodech a zároveň úplně zavírá svou továrnu v Bruselu.

Situace v Číně uškodila také značce Porsche, která v zemi čelí cenové válce a svá auta musí prodávat s výraznou slevou. Porsche navíc přišlo hned s několika novými modely, do jejichž vývoje a přestavby továren muselo ve velkém investovat. Podle informací deníku Handelsblatt proto muselo za minulý rok najít místo k úsporám, které bylo téměř o miliardu eur větší, než firma plánovala.

Nová verze modelu Y

Úplně jiné starosti má nyní ve své německé továrně automobilka Tesla, kde se od úterý začíná vyrábět nová verze modelu Y. Vedení to oznámilo ve vzkazu pro zaměstnance, ke kterému se dostal deník Handelsblatt.

V závodu v braniborském Grünheide tak vznikají auta pro evropský trh, přičemž Tesla zatím neukázala, jak bude místní varianta nového modelu vypadat. Od vozu si ale slibuje velké prodeje, jelikož již stávající verze modelu Y patří mezi nejprodávanější evropská auta vůbec.

O automobily značky Tesla klesl sice poslední dobou zájem, je to ale právě i proto, že již několik let nepřišla s novou verzí. To má právě modernizovaný model Y, který by měl vyjít v přepočtu na zhruba jeden milion korun, změnit.

Tesla původně slibovala, že v německém závodě spustí výrobu úplně nového elektroautomobilu, který by měl být cenově dostupnější. Z těchto plánů ale podle Handelsblattu nakonec sešlo.

Německo navíc čekají předčasné volby a právě automobilový průmysl byl ještě před pár týdny tématem číslo jedna. Od vyřešení sporu odborů s koncernem Volkswagen se ale společenská nálada proměnila a dominantnějším nyní začíná být migrace.

Konzervativci, kteří vládnou všem průzkumům, si na ekonomických otázkách ale stále zakládají. Zároveň je také předmětem debat to, s kým by případně vládu sestavili. Podle průzkumů mají totiž na výběr jen sociální demokraty, s kterými se neshodnou ani na základních hospodářských otázkách. Ekonomové proto varují, že by taková vláda německé problémy nevyřešila.